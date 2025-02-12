الدوري المصري، فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام زد

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة زد في الأسبوع ١٣ من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام زد



وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة - محمد توني - إسلام عيسى - محمود زلاكه - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - محمد صادق - محمد عادل - عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - أحمد عابدين - نور علاء - محمد رضا بوبو - مازن ياسر

موعد مباراة سيراميكا وزد إف سي

ويلتقي في الرابعة من مساء اليوم الأربعاء سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي مع زد بقيادة مديره الفنى مجدى عبد العاطي على ستاد المقاولون العرب ضمن لقاءات الجولة الـ 13 ببطولة الدوري المصري الممتاز

مباراة سيراميكا وزد إف سي

ومن المنتظر أن تأتي المباراة حماسية وقوية من كلا الفريقين، خاصة أن الفريقين يمتلكان مدربين على مستوى عالٍ ولديهم رغبة الفوز لا سيما سيراميكا الساعي لاتحاد المربع الذهبي

ترتيب سيراميكا وزد بالدوري

ويدخل زد المباراة محتلًا المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وخسر مثلها وتعادل فى 6 مواجهات.

ويخوض سيراميكا المباراة محتلا المركز الخامس برصيد 19 نقطة من 12 مباراة حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

الأربعاء 12 فبراير

الجونة ضد الإسماعيلى..4 عصرًا

زد إف سي ضد سيراميكا..4 عصرًا

المصري ضد البنك الأهلى..7 مساء

بيراميدز ضد حرس الحدود..7 مساء

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