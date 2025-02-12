صدام ناري، نتيجة قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

كاس ملك اسبانيا، أقيمت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا 2024-2025.

وتأهل إلى المربع الذهبي لنسخة الموسم الحالي من كأس ملك إسبانيا كل من أتلتيكو مدريد وريال مدريد وريال سوسيداد وبرشلونة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة برشلونة مع أتلتيكو مدريد، وريال مدريد ضد ريال سوسيداد.

ومن المقرر أن تقام مباراتا الذهاب في ضيافة برشلونة وريال سوسيداد، ومباراتا الإياب على ملعبي قطبي العاصمة.

هذه هي المرة السابعة في تاريخ كأس ملك إسبانيا التي يتأهل فيها الثلاثي الكبير الريال وأتلتيكو وبرشلونة إلى نصف النهائي في نفس النسخة، والأولى منذ عام 2014، علما بأن سوسيداد تأهل معهم أيضا حينها.

ويقام الذهاب في أحد الأيام من 25 إلى 27 فبراير الحالي، والإياب في أحد الأيام من 1 إلى 3 أبريل المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الفائزين من نصف النهائي على ملعب "لاكارتوخا" في إشبيلية يوم 26 أبريل المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.