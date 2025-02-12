سياحة النواب توصي بسرعة إنهاء أعمال تطوير فندق شبرد التاريخي

طالبت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، بسرعة إنجاز أعمال التطوير مع الحفاظ على الطابع التاريخي لفندق شبرد، والتزام الشركة المنفذة بتحديد موعد نهائي لانتهاء تنفيذ أعمال التطوير وبدء تشغيله فعليا، طبقًا للشروط المقررة في عقد التنفيذ، على أن يتم موافاة اللجنة بالموعد المحدد خلال 15 يوما من تاريخه.

مناقشة تطوير فندق شبرد التاريخي

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمتابعة أعمال تطوير فندق شبرد التاريخي، بحضور ممثلين من وزارة قطاع الأعمال العام منهم مستشار الوزير للشئون البرلمانية والحزبية، والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والعضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجوث".

تفاصيل مشروع تطوير فندق شبرد

وشددت لجنة السياحة، على تمسكها بشأن طلباتها السابقة بضرورة موافاتها بكراسة الشروط ومحضر الترسية وأمر الإسناد للشركة المنفذة، وكذلك موافاتها بتفاصيل الشركة التي تم تأسيسها بنسبة (51%) للمطور، وكذلك تفاصيل باقي نسبة المشروع (49%) ومن تؤول إليه.



استغلال الأراضي المملوكة للحكومة في المدن السياحية

وطالبت لجنة السياحة، بضرورة استغلال الأراضي المملوكة للوزارة في المدن السياحية والمناطق الواعدة، وطرحها للمستثمرين وتشجيعهم على بناء فنادق جديدة، وإعادة تأهيل وتطوير الفنادق القديمة والمباني التاريخية لكي تصبح منشآت فندقية حديثة.

العمل على جذب سلاسل فنادق عالمية جديدة للدخول في السوق المصري

كما شددت لجنة السياحة، على أهمية جذب سلاسل فندقية عالمية للدخول في السوق المصري بمشروعات جديدة، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين في القطاع الفندقي، والتعاقد مع شركات إدارة عالمية لضمان تقديم خدمات فندقية بمعايير دولية.

ودعت لجنة السياحة، إلى أهمية موافاتها بخطة التطوير المقترحة للارتقاء بمستوى فندق إيتاب الأقصر تفاديا لمقترح تخفيض مستوى الفندق من 4 نجوم إلى 3 نجوم، حفاظا على القيمة السوقية للمبنى المملوك للشركة المصرية للفنادق على أن يكون ذلك خلال شهر من تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة.

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