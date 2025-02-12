"فأغشيناهم فهم لا يبصرون"، جيش الاحتلال يطلق النار على أحد جنوده في غزة

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على مشتبه فيه قرب المنطقة العازلة بقطاع غزة اتضح أنه جندي إسرائيلي يحاول التخلص من حياته.

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيعلن إرسال 14 ألف أمر تجنيد للحريديم.

جيش الاحتلال يرسل أوامر تجنيد الحريديم

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد قضت، في يونيو الماضي، بأن اليهود الحريديم لا يمكن إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، كما أمرت بتجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه لا يوجد أساس قانوني لمنع الحكومة من تجنيد اليهود الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

جيش الاحتلال يستعد لاستئناف العدوان على غزة

ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل، ويرفض هؤلاء الخدمة في جيش الاحتلال، بحجة تكريس حياتهم لدراسة التوراة، حيث يعتبرون أن "الاندماج بالعالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم" بحسب ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت.

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