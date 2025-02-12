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الأحد المقبل، بدء تسليم أراضي الإسكان المميز والأكثر تميزا للفائزين بمدينة العاشر من رمضان

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم قطع أراضي الإسكان المميز والأكثر تميزًا للفائزين بها بغرب الحي 28 بمدينة العاشر من رمضان، خلال الفترة من يوم الأحد المقبل الموافق 16 /2/ 2025، وحتى يوم الخميس الموافق 27 /3/ 2025، في مواعيد محددة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

وأوضح المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة الأولى بالحي 28، من 1: 53، يوم الأحد 16 /2/ 2025، والقطع من 54: 105، يوم الإثنين 17/ 2 /2025، والقطع من 106: 157، يوم الثلاثاء 18 /2/ 2025، والقطع من 158: 220، يوم الأربعاء 19 /2/ 2025.

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة الثانية بالحي 28، من 1: 56، يوم الخميس 20 /2/ 2025، والقطع من 57: 111، يوم الأحد 23 /2/ 2025، والقطع من 112: 166، يوم الإثنين 24 /2/ 2025، والقطع من 167: 218، يوم الثلاثاء 25 /2/ 2025، والقطع من 219: 264، يوم الأربعاء 26/2/2025، والقطع بالمنطقة الثالثة من 1: 58، يوم الخميس 27 /2 /2025، والقطع من 59: 113، يوم الأحد 2 /3/ 2025، والقطع من 114: 170، يوم الإثنين 3 /3/ 2025، والقطع من 171: 223، يوم الثلاثاء 4 /3/ 2025، والقطع من 224: 282، يوم الأربعاء 5 /3/ 2025، والقطع من 283: 337، يوم الخميس 6 /3/ 2025، والقطع من 338: 293، يوم الأحد 9/3/2025، والقطع من 294: 447، يوم الإثنين 10 /3/ 2025، والقطع من 448: 499، يوم الثلاثاء 11/3/2025، والقطع من 500: 556، يوم الأربعاء 12 /3/ 2025، والقطع من 557: 612، يوم الخميس 13/3/2025.

وقال: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة الرابعة، من 1: 55، يوم الأحد 16 /3/ 2025، والقطع من 56: 133، يوم الإثنين 17 /3 /2025، والقطع من 134: 264، يوم الثلاثاء 18 /3/ 2025، والقطع بالمنطقة الخامسة من 1: 187، يوم الأربعاء 19 /3/ 2025، وتخصيص الأيام من الأحد 23 /3 /2025: الخميس 27 /3/ 2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، مضيفًا أنه على العملاء التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر الجهاز ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك وجميع المستندات الدالة على قطعة الأرض قبل الاستلام.

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