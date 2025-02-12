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ثقافة وفنون

بيت الشعر العربي يستعيد تجربة أحمد زكي أبو شادي الأحد المقبل

صالون أحمد عبد المعطي
صالون أحمد عبد المعطي حجازي، فيتو

ينظم بيت الشعر العربي بمركز إبداع الست وسيلة، والتابع لصندوق التنمية الثقافية أمسية جديدة من أمسيات صالون الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازى تحمل اسم الشاعر أحمد زكى أبو شادى رائد مدرسة "أبولو"، وذلك في السادسة من مساء الأحد المقبل 16 فبراير الجاري. 

صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي 

ويشارك بالأمسية النقاد: عبد الله عبد الحليم، زينب فرغلى ويلقى كل من ليلى الشامى، ونيرة سعيد، مقتطفات من أشعار "أبوشادى"، ويدير الصالون الناقد حسام جايل.

الشاعر أحمد زكي أبو شادي 

وأسس الشاعر أحمد زكى أبو شادى جماعة (أبولو) الشعرية في القاهرة سنة 1932، إلى جانب مهنته كطبيب، كما ساهم في الحركة الأدبية، فأخرج الدواوين وكتب في الصحف والمجلات، وكذلك اهتم بالترجمة الأدبية.

فخلال أعوام 1924 إلى 1949 أصدر ستة عشر ديوانًا ثم أنشأ "أبو شادي" جماعة الأدب المصري، فنشر ديوانه «زينب»، و«أنين ورنين» ثم «شعر الوجدان»، وهما عن مشاعره الوطنية. وفي نفس السنة نشر ديوانه «مصريات»، ثم أخرج ديوانه «وطن الفراعنة» عن مصر القديمة. ثم أصدر «وحي العام» في نفس السنة، «أشعة وظلال»، و«الشعلة»، و«أغاني أبي شادي»، و«أطياف الربيع» والعديد من الدواوين الأخرى.

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