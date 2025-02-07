محمد سليم شوشة في ضيافة بيت الشعر العربي

ينظم بيت الشعر العربي "مركز إبداع الست وسيلة" -خلف الجامع الأزهر- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حلقة نقاشية جديدة من حلقات القاهرة النقدية مبادرة “ناقد ومشروع” وتعقد الحلقة لمناقشة المشروع النقدي للكاتب والأكاديمي محمد سليم شوشة وذلك في السادسة مساء الأحد الموافق 9 فبراير.

ويدير الحلقة الناقد أحمد حسن عوض ويشاركه في الأمسية كل من؛ الدكتور خالد أبو الليل، والدكتور يسري عبد الله والدكتور شحاتة الحو.

محمد سليم شوشة

وحصل "شوشه" على ليسانس اللغة العربية والعلوم الإنسانية من كلية دار العلوم - جامعة الفيوم عام 2006، ثم الماجيستير عام 2010، وفي عام 2013 حصل على درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى في اللغة العربية -قسم الدراسات الأدبية. وتنوعت كتاباته بين الرواية والقصص والدراسات النقدية والمقالات بالعديد من الصحف، منها رواية" نصف يوم" عام 2013، "سنوات التيه" 2019، قصة "ذات النقاب الزنجية" عام 2010، دراسة نقدية "الصورة والعلامة، أثر التحولات الثقافية في الرواية العربية المعاصرة" الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2022 والتي حصل من خلالها على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب - فرع الدراسات الأدبية واللغوية لعام 2023. كما حصل على العديد من الجوائز منها الجائزة الأولى في الرواية من المجلس الأعلى للثقافة لعام 2018 عن رواية "أشياء الفتى الوسيم".

حلقات القاهرة النقدية

جدير بالذكر أن حلقة القاهرة النقدية تسعى إلى إعادة النقد للمشهد الثقافي والالتفات مجددًا للمشاريع النقدية الفارقة ومناقشتها والوقوف على نقاط تميزها وجدتها، كما تسعى إلى توحيد جهود النقاد وتواصل الأجيال النقدية بعضهم ببعض وفتح سُبل الحوار بينهم، مبادرة تبناها بيت الشعر العربي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في ديسمبر الماضي وأصبحت مقرًا دائمًا لها في كل لقاءاتها، حيث أكد الشاعر "سامح محجوب" مدير بيت الشعر العربي إن تلك المبادرة بداية واعدة لمشروع ثقافي كبير وجاد.

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