حملة على الأسواق بقرى نقادة في قنا

​​​شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة،غرب مدينة قنا، حملة تموينية برئاسة ياسر حمادي رئيس المركز وبرفقته مدير إدارة المتابعة ومدير إدارة العلاقات العامة بالوحدة وبالتنسيق مع إدارة تموين نقادة وإدارة الطب البيطري بنقادة،استهدفت محلات الجزارة والمطاعم وضبط الأسعار.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير٢ محضر ذبح خارج السلخانة، وتحرير ٢ محضر عدم الإعلان عن الأسعار.

كما شدد بالتنبيه على أصحاب محلات الجزارة بعدم الذبح خارج السلخانة، موجها باستمرار الحملات التموينية لضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.



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