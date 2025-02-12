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ثقافة وفنون

360 ألف جنيه إيرادات الدشاش في السينمات أمس

الدشاش
الدشاش

واصل فيلم الدشاش  تصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي، محققا إيرادات جيدة منذ انطلاق عرضه.

 

إيرادات فيلم الدشاش 

 وحقق فيلم الدشاش الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد إيرادات أمس الثلاثاء بلغت 359,682 ألف جنيه.

يعد فيلم “الدشاش” بمثابة شهادة ميلاد جديدة للفنان محمد سعد، فقد عاد لجمهوره بعد غياب دام قرابة 6 سنوات، وذلك من خلال فيلم يجمع بين الأكشن والكوميدي في تجربة جديدة لم يقدمها محمد سعد من قبل، بحسب آراء الجمهور والنقاد.

أبطال فيلم الدشاش

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق،  تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

 

 

 

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إيرادات فيلم الدشاش فيلم الدشاش اخبار الفن محمد سعد

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