الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع معظم مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تراجعت  معظم مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025. 

مؤشر "إيجى إكس 30"

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03%  عند مستوى 29556 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12%  عند مستوى 36593 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.07%  عند مستوى 13013 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.21%  عند مستوى 8372 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.13%  عند مستوى 11254 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13%  عند مستوى 3050 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع 

تراجعت  مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.186 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 29564 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 36638 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 13004 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 8342 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.01% ليغلق عند مستوى 11402 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 3098 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين 

تباينت  مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.218 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 29905 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 37145 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 13156 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 8634 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 11756 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3153 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع 

وارتفعت معظم  مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأحد وصعد رأس المال السوقي بنحو  4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.225 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 30014 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 37271 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13201 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وثبتت مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان عند مستوى 8610 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11742 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3167 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان ؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطه البورصة المصرية الشركات الصغيرة والمتوسطة الشريعة الإسلامية

مواد متعلقة

البورصة تربح 10 مليارات جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

55.8 مليار جنيه قيمة تداولات البورصة خلال جلسة اليوم الأربعاء

البورصة المصرية، 87.8% صافي تعاملات المصريين خلال تداولات الأربعاء

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بتعاملات اليوم
ads

الأكثر قراءة

حيثيات تأييد براءة سيدة فاقوس المتهمة بقتل وطهي وأكل رضيعها

بعد تهديد ترامب بفتح باب الجحيم في المنطقة، توفيق عكاشة: تصريحات نارية فقط

رئيس البرلمان الأردني يدعو الشعب لاستقبال الملك عبد الله بالمطار عقب عودته من أمريكا

3492 جنيها لهذا الجرام، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 ببداية التعاملات

موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

موقف وسام أبو علي من المشاركة أمام الإسماعيلي

مدفعلهاش إيجار من 45 عامًا، محافظ المنيا يساعد مسنّة استنجدت به في ملوي

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

منوعات

المزيد

والتون جوجينز: الموسم الثاني من مسلسل Fallout سيكون مذهلًا

مشرف على قرعة الانتحار، الشرطة العراقية تعتقل عضو بجماعة القربان

"كيندريك لامار" يتعاون مع مارفل في فيلم Captain America: Brave New World

التحقيق مع عنصرين بشرطة المرور بتركيا بسبب تعطيل سيارة إطفاء حرائق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان في الأسواق اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

تعرف على أسعار السكر بالأسواق قبل حلول شهر رمضان

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء وهذا العيار يسجل 2320 جنيها

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

قبل أمم إفريقيا بكوت ديفوار.. منتخب الشباب يتوج باللقب 4 مرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا لا يؤذن لصلاة العيد؟ أمين الفتوى يوضح السبب

دعاء ليلة النصف من شعبان لفك الكرب والهم والحزن

دعاء ليلة النصف من شعبان للشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية