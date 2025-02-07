الجمعة 07 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، بوسترات أبطال "نص الشعب اسمه محمد" لـ عصام عمر

بوستر مسلسل نص الشعب
بوستر مسلسل نص الشعب اسمه محمد، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، كشفت قناة mbc مصر عن البوسترات التشويقية لأبطال مسلسل “نص الشعب اسمه محمد” بطولة النجم الشاب عصام عمر، والمقرر عرضه عبر شاشاتها وعبر منصة شاهد في رمضان المقبل 2025. 

بوسترات أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد 

 كما طرحت القناة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر الرسمي للعمل، والذي يضم أبطال المسلسل، وتصدره الفنانين: عصام عمر ومايان السيد وهاجر السراج ورانيا يوسف وشيرين. 

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد 

 مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" مكون من 15 حلقة، ويقدم الفنان عصام عمر شخصية مهندس تكييف يعمل في المطار، وتمر حياته بالعديد من الأزمات.

أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد 

 مسلسل “نص الشعب اسمه محمد” بطولة عصام عمر، مايان السيد، هاجر السراج، رانيا يوسف، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، محمد محمود وغيرهم، من تأليف محمد رجاء، إخراج عبد العزيز النجار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد مسلسلات رمضان 2025 قناة mbc مصر منصة شاهد مسلسل نص الشعب اسمه محمد
ads

الأكثر قراءة

إمام عاشور يثير القلق في الأهلي

أخبار مصر: تطور جديد بشأن زيادة المرتبات والمعاشات، اختفاء طائرة ركاب أمريكية، قفزة للذهب، تحذير من الأرصاد، نتنياهو يهدد قطر

جميع رؤساء أمريكا لم يفعلوها، ترامب سيسلم "أم القنابل" لإسرائيل

الرمان يبدأ من 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

هل تنجح الحزمة الاجتماعية الجديدة في تخفيف الأعباء عن المواطنين؟

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقناة الناقلة

ورق العنب يرتفع 10 جنيهات وانخفاض الخيار، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم بسوق العبور، انخفاض كبير في 7 أصناف وارتفاع المرجان الوسط

منوعات

المزيد

أول جنين كنغر في العالم باستخدام التلقيح الاصطناعي بأستراليا

سجل 11 هدفا في مباراة واحدة، نجل ميسي يثير زوبعة كروية بالدوري الأمريكي ومنصات التواصل

زلازل وخسائر بشرية هائلة وشتاء مفاجئ، خطر يهدد كوكب الأرض في هذا الموعد

السجن 45376 عاما، محكمة تركية تصدر عقوبة الأطول في التاريخ ضد متهمين، ماذا فعلا

المزيد

خدمات

المزيد

الرمان يبدأ من 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

أسعار الأرز اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

الطقس اليوم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن الظواهر جوية المتوقعة اليوم

كم تبلغ أسعار النحاس اليوم الخميس 6-2-2025 بالسوق المحلية؟

المزيد

انفوجراف

لسنا للبيع أو المساومة.. الرئاسة الفلسطينية ترد على ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الدليل على غباء فرعون ولماذا؟ الشعراوي يرد (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 7 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 7 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية