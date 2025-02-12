المعمل الجنائي يعاين آثار حريق التهم محل في فيصل

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق التهم محل في منطقة الطوابق بفيصل، ولم يسفر عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق في شارع الشهيد أحمد حمدي وتصاعد أدخنة كثيفة من داخل محل.

وجه اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة، وتبين من الفحص اندلاع حريق أسفل عقار.



انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مسرح الحريق ونجحت في محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقار أعلى المحل أو العقارات المجاورة، وتجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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