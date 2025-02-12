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محافظات

حملات مفاجئة لمكافحة ظاهرة نباشي القمامة في الإسكندرية

نباشي القمامة في
نباشي القمامة في الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بإحياء محافظة الإسكندرية اليوم حملات مكبرة للقضاء على ظاهرة النباشين والفريزة في المحافظة.

وياتى ذلك في إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف الحملات المكبرة على بؤر الفريزة والنباشين، وكذلك شن حملات النظافة بشكل دوري، حفاظًا على البيئة والارتقاء بمستوى النظافة على مستوى أحياء المحافظة.

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وتنفيذا لذلك، شن حي شرق حملة مكبرة لمطاردة الفريزة والنباشين استهدفت مزلقان ترام كليوباترا وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من الجون بوزن ٢٠٠ كيلو وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

ونفذ حى العامرية أول حملة مكبرة تمكنت من ضبط  ٥ سيارات نقل محملة بكميات كبيرة من مخلفات الكرتون والبلاستيك والحديد بما يخالف الاشتراطات البيئية المنصوص عليها لنقل المخلفات وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد محافظ الإسكندرية علي جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار حملات القضاء على ظاهرة النباشين ومداهمة أماكن تواجدهم، وإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لعدم الإلتزام بقواعد النظافة، حيث إنها تمثل إساءة كبيرة للمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

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حي العامرية اول محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد لرؤساء الأحياء

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