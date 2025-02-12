مسلسلات رمضان 2025، انتهاء مونتاج 5 حلقات من "الشرنقة"

أجرى المخرج محمود عبد التواب مخرج مسلسل الشرنقة ووحدة المونتاج المسئولة عن العمل مونتاج 5 حلقات من العمل لتكون جاهزة للعرض خلال السباق الرمضاني القادم.

ويتم تصوير بعض أحداث العمل حاليًا بديكورات مدينة السادس من اكتوبر، وبعض الاماكن بوسط البلد.

مسلسل الشرنقة

مسلسل الشرنقة من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، ومكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة واتش ات.

أبطال مسلسل الشرنقة

المسلسل بطولة كل من أحمد داود، مريم الخشت، سارة أبي كنعان، صبري فواز، علي الطيب، محمد عبده، ياسر عزت، وغيرهم.

قصة مسلسل الشرنقة

تدور قصة مسلسل الشرنقة حول "حازم إبراهيم" محاسب عبقري يعمل في شركة كبرى، يجد نفسه في مواجهة مصيرية بين المبادئ والخطر بعد اكتشافه أسرارًا مظلمة حول أعمال غير قانونية داخل الشركة، مما يدفعه لاتخاذ قرار يغير مسار حياته بالكامل، ويقوده إلى رحلة مليئة بالغموض والصراع من أجل البقاء واكتشاف الذات.

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