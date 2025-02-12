بعد تألقها بشخصية سماح في مسلسل صفحة بيضا، معلومات لا تعرفها عن الفنانة مها نصار

بعد نجاحها وتألقها في مسلسل صفحة بيضا بشخصية سماح لفتت الفنانة مها نصار الأنظار بأدائها المميز، حيث نجحت في تقديم الشخصية المعقدة المادية المستغلة بكل براعة.

وتشارك الفنانة مها نصار حاليًا فى مسلسل صفحة بيضا، من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

وفيما يلي بعض المعلومات التي قد لا تعرفها عن مها نصار:

من هي الفنانة مها نصار؟

وُلدت الفنانة مها نصار في 5 أكتوبر عام 1995 في الإسكندرية وعشقت التمثيل منذ طفولتها والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ولكن لم تكمل دراستها به، وبدأت مسيرتها الفنية كعارضة أزياء، وشاركت في أول أعمالها الدرامية من خلال مسلسل بيت العيلة الجزء الثاني عام 2010.

واصلت مها نصار تألقها في مجموعة متنوعة من الأعمال في الدراما والسينما، ومن أبرز الأعمال الدرامية التي شاركت بها مسلسل سلسال الدم، سرايا عابدين، واحة الغروب، حيث جسدت دور نعمة الذي كان نقطة تحول في مسيرتها الفنية، طايع، الاختيار عام 2020، حيث أدت دور “مها عشماوي”، شقيقة هشام عشماوي، كما شاركت في مسلسلات الفتوة، تحت الوصاية، سوق الكانتو، ضرب نار، كما شاركت في أفلام تراب الماس، ريما وفيلم تسعة.

الحياة الشخصية لمها نصار

في عام 2021، تزوجت مها نصار من المخرج حسين المنباوي، مخرج مسلسل “سوق الكانتو”.

وانضمت مها نصار مؤخرا لفريق عمل مسلسل الأميرة الذي سيعرض في رمضان المقبل، ومسلسل “الأميرة” بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عنانى، نضال الشافعي، مها نصار، هند عبد الحليم، وعدد كبير من ضيوف الشرف والشباب.

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