رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع أعمال التجميل والتطوير بالحرم الجامعي

تفقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي،التابعة لمحافظة قنا،أعمال التجميل والتزيين بالمنطقة بجوار قاعة المؤتمرات الكبرى، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والصيانة والتشجير بجامعة جنوب الوادي.

حسن استثمار الموارد بقنا

ووجه بضرورة حسن استثمار الموارد المتاحة والاهتمام بأعمال التجميل والتزيين ومراعاة البعد الجمالي والهوية البصرية الجاذبة خلال أعمال التطوير.

مشيرا إلى أهمية أعمال التجميل والتزيين والتطوير في الحرم الجامعي، حيث إن البيئة التعليمية الجاذبة من أساسيات جودة التعليم وللحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للجامعة.

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