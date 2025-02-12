جولة تفقدية لرئيس مدينة قنا لمتابعة أعمال مشروع شادر الأشراف

تفقد الدكتور محمد حلمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا أعمال التجهيزات والتشطيبات النهائية لشادر الخضروات والفاكهة بقرية الأشراف القبلية بنجع العبودي، بحجم استثمارات بلغ 17.5 مليون جنيه، كما رافقه رفاعى عبداللاه سكرتير المدينة، محمد صالح رئيس القرية،وذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

مكونات شادر الأشراف بقنا

وأوضح رئيس المركز إن شادر الخضروات والفاكهة بقرية الأشراف القبلية، ويتكون من 29 بايكة، ومبنى إداري، ومسجد، وكافتيريا، ودورات مياه مجمعة، بالإضافة إلى جراجين، وثلاث غرف بوابات أمن، ويمتد المشروع على مساحة 4500 متر مربع.

كما أوضح حلمى بأن المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين، من خلال إنشاء أسواق حضارية توفر بدائل تتناسب مع الظروف الاجتماعية للمواطنين.

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