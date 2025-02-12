البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصادات الخليجية 3.4% في 2025

توقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لدول الخليج عام 2025 إلى 3.4%، على أن يرتفع إلى 4.1% عام 2026، في حين سيبلغ 3.3% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل.

معدل النمو الاقتصادي لدول الخليج

وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوسمان ديون: إن التوقعات الاقتصادية للمنطقة تشير إلى استمرار النمو، وإن كان بوتيرة متفاوتة بين الدول المنتجة للنفط والمستوردة له، حسب وكالة أنباء الإمارات «وام».

القمة العالمية للحكومات 2025

وأوضح على هامش مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، أن دول الخليج تتمتع بوضع اقتصادي قوي بفضل التنويع الاقتصادي، بينما تواجه بعض الدول الأخرى تحديات بسبب الصراعات وعدم الاستقرار.

دور التنويع الاقتصادي في دعم النمو

وأكد أن النظرة العامة للمنطقة إيجابية، حيث يسهم التنويع الاقتصادي بدعم النمو، سواء في الدول المنتجة أو غير المنتجة للنفط، مشيرًا إلى أن الاستقرار أحد العوامل المؤثرة في النمو في المنطقة، كون السلام والاستقرار عنصرين أساسيين لتعزيز التنمية الاقتصادية.



وأضاف أن البنك الدولي يدرك جيدًا أهمية الاستقرار في دعم النمو، وأنه كلما عززت المنطقة مسار السلام، زادت فرص تحقيق نمو اقتصادي أقوى، موضحا أن هذه الدول تستفيد من استثماراتها في القطاعات غير النفطية؛ ما يمنحها ميزة تنافسية مقارنة بالدول التي تعاني صراعاتٍ وعدمَ الاستقرار.

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