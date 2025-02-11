الثلاثاء 11 فبراير 2025
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اقتصاد

المشاط تتوجه إلى دولة الإمارات للمشاركة بأعمال القمة العالمية للحكومات 2025

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، فيتو

توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للمشاركة بأعمال القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، والمنعقدة تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، التي تنعقد خلال الأسبوع الجاري، بمشاركة واسعة لرؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية وإقليمية.

 

التوقعات الاقتصادية الإقليمية 2025

ومن المقرر أن تشارك الدكتورة رانيا المشاط بجلسة اللجنة الوزارية حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية 2025، تسبقها المشاركة بالاجتماع التحضيري للسادة الوزراء المشاركين بالجلسة.

الدكتورة رانيا المشاط 
الدكتورة رانيا المشاط 

كما تشارك بجلسة بعنوان "تراجع اقتصادي: "الاقتصاد التطبيقي: الربط بين صنع السياسات والأكاديميا"، كما تلتقي بإلسا بيلتشوفسكي، مديرة الحوكمة العامة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وذلك خلال مشاركتها بالقمة، كما تلتقي محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية.

القمة العالمية للحكومات 2025

وتسلط القمة في نسختها الحالية الضوء على 6 محاور أساسية تتضمن الحوكمة الفعالة والمسؤولية والاقتصاد العالمي وتمويل المستقبل، إضافة إلى مرونة المدن ومواجهة الأزمات والمناخ، كما ستركز القمة على مستقبل البشرية وتطوير القدرات، إلى جانب تحولات الصحة العالمية والآفاق المستقبلية.

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جدير بالذكر أن «قمة الحكومات 2025» في الإمارات تمثل منصة عالمية بارزة لاستشراف المستقبل، حيث تسلط الضوء على الرؤى الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، كما تجمع القمة بين القادة وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية، ووضع أسس لاقتصاد عالمي أكثر تكيفًا مع متطلبات المستقبل.

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