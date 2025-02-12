25 فرقة فنون شعبية تشارك في مهرجان أسوان للثقافة

تطلق وزارة الثقافة الأحد المقبل، فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثانية عشرة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، ويستمر المهرجان حتى 22 فبراير الجاري.

فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

المهرجان تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية، برئاسة الدكتورة رانيا عبد اللطيف، تزامنا مع الاحتفال بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل، ذلك الحدث الفلكي الفريد الذي يعكس إبداع المصريين القدماء، ويجذب آلاف السياح من مختلف أنحاء العالم سنويا.

ويشهد المهرجان مشاركة 25 فرقة فنون شعبية منها 13 فرقة أجنبية من دول الهند، الصين، صربيا، بولندا، بنما، ليتوانيا، اليونان، سيرلانكا، كولومبيا، سلوفاكيا، التشيك، تونس، والجزائر، و12 فرقة مصرية وهي أسوان، أسيوط، كفر الشيخ، الأنفوشي، العريش، توشكى، الوادي الجديد، الشرقية، مطروح، بورسعيد، بالإضافة إلى فرقتي التنورة التراثية وحلايب للفنون التلقائية.

مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

تنطلق فعاليات اليوم الأول في العاشرة صباحا بديفيليه بالقوارب الشراعية في النيل لجميع الفرق، ويستقبل مسرح فوزي فوزي، حفل الافتتاح في تمام السابعة مساء، ويخرج الحفل الفنان هشام عطوة.

وفي الفترة من 17 وحتى 19 فبراير، تقدم عروض المهرجان في 18 موقعا بالمحافظة وهم "مسرح فوزي فوزي، حديقة الشيراتون، قصر ثقافة كركر، بيت ثقافة دراو، قصر ثقافة كوم أمبو، قصر ثقافة حسن فخر الدين، بيت ثقافة كلابشة، قصر ثقافة دهميت، قصر ثقافة توشكى، قصر ثقافة الرديسية، قصر ثقافة السباعية، جمعية منشية النوبة، جمعية الشيخ صالح، نادي صحاري، جامعة أسوان، مركز شباب غرب أسوان، مركز شباب الدر، جمعية الحصايا الاجتماعية، وذلك تعزيزا لمكانة أسوان كمركز ثقافي وسياحي عالمي، وإتاحة الفرصة للجمهور للتعرف على أنواع مختلفة من الفنون والثقافات.

وتتواصل الفعاليات يوم 21 فبراير مع حفلين بمدينة أبو سمبل، لجميع الفرق المشاركة، احتفالا بليلة التعامد، الأول بمعبد أبي سمبل في الخامسة والنصف مساء، والثاني بمسرح سوق المدينة في التاسعة مساء.

وتختتم الفعاليات بعروض فنية أمام المعبد صباح اليوم التالي، تزامنا مع تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني.

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