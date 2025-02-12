الأربعاء 12 فبراير 2025
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أخبار مصر

550 جنيها رسوم، التأمين الصحي يفرض إجراء تحليل المخدرات لهذه الفئات

الهيئة العامة للتأمين
الهيئة العامة للتأمين الصحي
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كشفت مصادر بالهيئة العامة للتأمين الصحي عن فرض إجراء تحليل الكشف عن المخدرات لدى عدد من الفئات أثناء الاشتراك في خدمة التأمين الصحي وإجراء الكشف الطبي للدخول في الخدمة وإصدار بطاقة التأمين الصحي.

الفئات الواجب عليها إجراء تحليل المخدرات 

وأوضحت المصادر أن الفئات التي أصبح إجباري عليهم إجراء تحليل الكشف عن المخدرات هم الصحفيين والمصورين الصحفيين والأطباء والمهندسين وكل من له تواصل مباشر مع الجمهور من خلال عمله.

رسوم الكشف الطبي للاشتراك في التأمين الصحي  

وقررت الهيئة العامة للتأمين الصحي فرض رسوم  550 جنيها لإجراء الكشف الطبي للاشتراك في الخدمة ويشمل تحليل المخدرات.

وتنشر فيتو خطوات استخراج بطاقة التأمين الصحي والاشتراك في الخدمة للقطاع الخاص منها:

 

١- شراء استمارة حصر للمنتفعين ت. ص 101

 

المستندات المطلوبة

1- استمارة رقم (101 ت.ص) أصل

2- 2 صورة فوتوغرافية

3- صورة الكشف الطبى عند دخول الخدمة معتمدة بخاتم شعار الجمهورية

4-  صورة بطاقة الرقم القومى

 

خطوات إصدار بطاقة التأمين الصحي  

1. يملأ النموذج بمعرفة جهة العمل وتختم

2. يتم اعتماد وختم النموذج من التأمينات

3 يتم استخراج البطاقة من أقرب وحدة خدمة لمقر العمل

4. يتم تسليم البطاقة بعد ثلاث شهور من تاريخ بدء الاشتراك

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