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صحة ومرأة

الصحة العالمية: أكثر من 75% من المصابين بالصرع في الدول منخفضة الدخل لا يحصلون على علاج

مرض الصرع، فيتو
مرض الصرع، فيتو

أكدت منظمة الصحة العالمية أن مرض الصرع هو أحد أكثر الاضطرابات العصبية شيوعًا.

 

أكثر من 75% من المصابين بالصرع الذين يعيشون في البلدان ذات الدخل المنخفض لا يعالجون 

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 75% من المصابين بالصرع الذين يعيشون في البلدان ذات الدخل المنخفض لا يستطيعون الحصول على العلاج ومع الحصول على الرعاية والأدوية المناسبة، يمكن لمعظم الأشخاص المصابين بالصرع العيش بدون نوبات.

 

مرض الصرع ليس معديًا

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه يمكن لأي شخص أن يصاب بالصرع في أي عمر كما أنه ليس معدي ويمكن علاجه.

 

ماذا يحدث في الدماغ عندما تصاب بالصرع؟

ترسل الخلايا الموجودة في دماغ الإنسان رسائل إلى جميع مناطق الجسم وتستقبلها.  

ويتم نقل هذه الرسائل عبر نبضة كهربائية مستمرة تنتقل من خلية إلى أخرى. 

ويسبب هذا الاضطراب الكهربائي تغيرات في الوعي بما في ذلك فقدان الوعي، والأحاسيس، والعواطف، وحركات العضلات.


علاج الصرع

تشمل علاجات السيطرة على الصرع الأدوية المضادة للنوبات، والأنظمة الغذائية الخاصة والجراحة.

 

الأدوية المضادة للنوبات

يمكن للأدوية المضادة للنوبات السيطرة على النوبات لدى حوالي 60% إلى 70% من الأشخاص المصابين بالصرع.  

وقد وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على أكثر من 20 دواءً مضادًا للنوبات لعلاج الصرع.

وأكدت وزارة الصحة، أن ٧٠% من المصابين بالصرع يمكنهم السيطرة علي النوبات والتخلص منها وذلك من خلال الاستخدام المناسب للأدوية المضادة للصرع.

 

وقالت وزارة الصحة إن نوبات الصرع عبارة عن نوبات وجيزة من الحركات اللاإرادية قد تشمل جزء من الجسم أو الجسم كله.

وأوضحت وزارة الصحة أن نوبات الصرع يصاحبها فقدان الوعي وفقدان التحكم في وظائف الأمعاء والمثانة 

وكشفت وزارة الصحة عن أسباب الإصابة بالصرع منها:

  • بعض المتلازمات الجينية
  • إصابات الرأس الوخيمة
  • العيوب الخلقية
  • اعتلالات وراثية مصحوبة بتشوهات الدماغ
  • نقص الأكسجين أثناء الولادة
  • أورام المخ
  • السكتات الدماغية

 

عدد المصابين بمرض الصرع عالميا

وأوضحت وزارة الصحة أن مرض الصرع يؤثر على 50 مليون شخص في العالم ويصيب المخ ويتميز بنوبات متكررة عبارة عن حركات لا ارادية تصيب الجسم كله أو أجزاء منه كما أن المرض يمكن أن يسبب فقدان الوعي وعدم التحكم في الأمعاء أو المثانة.

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الاضطرابات العصبية المصابين بالصرع الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية مرض الصرع

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