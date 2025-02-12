المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة حيازة الحشيش المخدر في روض الفرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل متهم بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة حيازة الحشيش والترامادول المخدر بمنطقة روض الفرج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف بحيازة المضبوطات بغرض الربح والاتجار غير المشروع وأنه تحصل ع 100 ألف حصيلة بيعه للمخدرات.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم أنها لمخدر الحشيش.

وكان قسم شرطة روض الفرج تلقي معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة والاتجار بها وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وتبين انه عاطل له معلومات جنائية وبتفنيشه عثر بحوزته علي 5 قطع لمخدر الحشيش و8 أقراص لترمادول المخدر.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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