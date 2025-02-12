الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة حيازة الحشيش المخدر في روض الفرج

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل متهم بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة حيازة الحشيش والترامادول المخدر بمنطقة روض الفرج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف بحيازة المضبوطات بغرض الربح والاتجار غير المشروع وأنه تحصل ع 100 ألف حصيلة بيعه للمخدرات.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم أنها لمخدر الحشيش. 

وكان قسم شرطة روض الفرج تلقي معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة والاتجار بها وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وتبين انه عاطل له معلومات جنائية وبتفنيشه عثر بحوزته علي 5 قطع لمخدر الحشيش و8 أقراص لترمادول المخدر.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة الترامادول المخدر روض الفرج النيابة العامة قسم شرطة روض الفرج مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

ضبط 612 كيلو مخدرات وكمية من مخدر اغتصاب الفتيات و32 بلطجيا وهاربا من المراقبة

المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش

إحالة عاطل بتهمة الاتجار في مخدر الفودو بالجيزة للمحاكمة الجنائية

ads

الأكثر قراءة

حيثيات تأييد براءة سيدة فاقوس المتهمة بقتل وطهي وأكل رضيعها

بعد تهديد ترامب بفتح باب الجحيم في المنطقة، توفيق عكاشة: تصريحات نارية فقط

3492 جنيها لهذا الجرام، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 ببداية التعاملات

موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

إبعاد أعضاء مجلس الزمالك عن ملف الكرة واستمرار اللجنة الفنية

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

دعاء ليلة النصف من شعبان لفك الكرب والهم والحزن

إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، شراكة استراتيجية قوية بين مصر والدنمارك (صور)

منوعات

المزيد

"كيندريك لامار" يتعاون مع مارفل في فيلم Captain America: Brave New World

التحقيق مع عنصرين بشرطة المرور بتركيا بسبب تعطيل سيارة إطفاء حرائق

بسبب خليج المكسيك، البيت الأبيض يمنع مراسل أسوشيتد برس من حضور فعالية بالمكتب البيضاوي

كياد وأحرج ناديهم، كيف رد فينيسيوس على سخرية جماهير مانشستر سيتي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

3492 جنيها لهذا الجرام، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

قبل أمم إفريقيا بكوت ديفوار.. منتخب الشباب يتوج باللقب 4 مرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة النصف من شعبان لفك الكرب والهم والحزن

دعاء ليلة النصف من شعبان للشفاء من الأمراض

هل يجوز صيام رمضان كله بنية واحدة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية