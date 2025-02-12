الرعاية الصحية: 54 مركزًا ووحدة لطب الأسرة بالأقصر تقدم خدمات متكاملة بمعايير عالمية

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تقديم أكثر من 9 ملايين خدمة لطب الأسرة داخل مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، إحدى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وأولى محافظات الصعيد في تطبيقه، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

خدمات طب الأسرة تُعد الركيزة الأساسية للرعاية الصحية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن خدمات طب الأسرة تُعد الركيزة الأساسية للرعاية الصحية الأولية، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم يعكس نجاح المنظومة في تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وأضاف أن هذه الإنجازات تأتي في إطار رؤية الهيئة نحو تقديم خدمات صحية متكاملة وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

الأقصر أصبحت نموذجًا يُحتذى به في تقديم خدمات طب الأسرة

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الأقصر أصبحت نموذجًا يُحتذى به في تقديم خدمات طب الأسرة، حيث تضم المحافظة 54 مركزًا ووحدة لطب الأسرة تعمل تحت مظلة الهيئة، وقد شهدت جميعها تطويرًا شاملًا لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مدعومة بأحدث التجهيزات الطبية والتقنيات الرقمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، على أن الهيئة مستمرة في التوسع والارتقاء بخدماتها، لتشمل مزيدًا من المبادرات الصحية التي تضمن تحقيق أفضل مستوى من الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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