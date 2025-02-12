وزير الشئون النيابية: الحكومة تقف على مسافة واحدة من الأحزاب السياسية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعمل على تهيئة البيئة الداعمة لتمكين وتشجيع الأحزاب السياسية وتعزيز مشاركة المرأة والشباب.

مشاركة وزير الشئون النيابية في تدشين حزب الوعي

جاء ذلك خلال حضوره حفل تدشين وإطلاق حزب الوعي، بحضور لفيف من الوزراء والسفراء السابقين ورؤساء الأحزاب والسياسيين والشخصيات العامة.

الحكومة في موقف الحياد من جميع الأحزاب السياسية

وأشار إلى التزام الحكومة بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، قائلا: “وفي الوقت ذاته، تُقدّر الحكومة الأحزاب التي تتبنى مواقف داعمة للدولة، لكنها تظل منفتحة على جميع القوى السياسية، في إطار من الحوار والتفاعل الإيجابي، بما يسهم في تطوير الحياة السياسية في مصر”.

الحكومة تثق في وعي الشعب المصري

وأوضح المستشار محمود فوزي، أن الحكومة تثق تمامًا في وعي المواطن المصري وقدرته على تقدير المواقف الوطنية، وهو ما أثبتته التجارب السابقة، حيث يلتف الشعب حول بلاده في اللحظات الحاسمة.

تعزيز وعي المواطنين في مواجهة التحديات الراهنة

وأكد أن التحدي الحالي يكمن في تعزيز وعي المواطن بالتحديات الراهنة، ليكون على دراية كاملة بأبعاد المشهد ومتطلبات المرحلة المقبلة.

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