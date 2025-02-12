الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

ضوابط تقويم أداء الموظفين في قانون الخدمة المدنية

قانون الخدمة المدنية،
قانون الخدمة المدنية، فيتو

وضع  قانون الخدمة المدنية عددًا من الضوابط التي تحكم تقويم أداء الوظائف الحكومية وبالتبعية الموظفين بداية من شروط التعيين وحتى تقييم الأداء. 

شروط التعيين في الوظائف  الحكومية

اشترطت المادة (14) من قانون الخدمة المدنية للتعيين في إحدى الوظائف ما يأتي:

1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.

7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديـًا.

ضوابط تقويم أداء الموظفين

وحددت المادة (25) من قانون الخدمة المدنية ضوابط تقويم أداء الموظفين وتضع السلطة المختصة نظامًا يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطـــها وأهدافها ونوعية وظائفها.

ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلًا بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل.

وكذلك يكون الأداء العادي هو الأساس المعّول عليه في تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها، ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف.

وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة فــي القياس وصولا للمنحنى الطبيعي للأداء، وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هـذه المراتب بالمراتب المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون.

ويقدر تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعليًا بالوحدة لمدة ستـة أشهر على الأقل للتجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض أو لإجازة رعاية الطفل أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكمًا، فإذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكمًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قانون الخدمة المدنية الوظائف الحكومية ضوابط تقويم أداء الموظفين الوظائف اختيارات التعيين
ads

الأكثر قراءة

بعد تهديد ترامب بفتح باب الجحيم في المنطقة، توفيق عكاشة: تصريحات نارية فقط

3492 جنيها لهذا الجرام، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 ببداية التعاملات

موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، شراكة استراتيجية قوية بين مصر والدنمارك (صور)

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي وموقف محمد صلاح

ديربي الميرسيسايد، موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

منوعات

المزيد

التحقيق مع عنصرين بشرطة المرور بتركيا بسبب تعطيل سيارة إطفاء حرائق

بسبب خليج المكسيك، البيت الأبيض يمنع مراسل أسوشيتد برس من حضور فعالية بالمكتب البيضاوي

كياد وأحرج ناديهم، كيف رد فينيسيوس على سخرية جماهير مانشستر سيتي (فيديو)

مخيمات فوق المقابر ونشعر بالأموات يتحركون، روايات مأساوية للنازحين بحي الشجاعية في غزة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

رياح وسحب تزحف على هذه المناطق، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

وصلت كام.. سعر سلندرات الألومنيوم اليوم بالأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

فى ذكرى تنحيه.. معلومات هامة عن الرئيس الراحل حسنى مبارك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة النصف من شعبان للشفاء من الأمراض

هل يجوز صيام رمضان كله بنية واحدة؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 12 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية