نيابة الزيتون تستدعي ربة منزل لمواجهتها بالسائق المتهم بسرقة شقتها

أمرت نيابة الزيتون باستدعاء ربة منزل لسماع أقوالها ومواجهتها بالسائق المتهم بسرقة أموال من مسكنها.

وقال المتهم إنه ارتكب جريمته لعلمه بثراء المجني عليها، مضيفا أنه كان يشاهدها ترتدي أساور ذهبية في الشارع.

وأضاف المتهم أنه “سمع من بعض الجيران أن المجني عليها قد قبضت أموال جمعية قبل أيام فخطط لسرقتها، وأنه عندما دخل إلى شقة السيدة سرق منها مبالغ مالية عبارة عن 500 دولار أمريكي و10 آلاف جنيه مصري و4 غوايش ذهبية و2 خاتم”.

البداية كانت عندما تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق بدائرة قسم شرطة الزيتون بتهمة ارتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى "عملات أجنبية" – بعض المشغولات الذهبية) من داخل مسكن إحدى السيدات بدائرة القسم.



وبعد إرشاد الجاني تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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