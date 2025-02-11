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حوادث

سائق متهم بسرقة شقة سيدة بالزيتون، كانت بتلبس ذهب كتير

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أدلى سائق متهم بسرقة أموال من مسكن سيدة بالزيتون باعترافات تفصيلية امام نيابة الزيتون.


وقال المتهم إنه ارتكب جريمته لعلمه بثراء المجني عليها، مضيفا أنه كان يشاهدها ترتدي أساور ذهبية في الشارع. 


وأضاف المتهم أنه سمع من بعض الجيران أن المجني عليها قد قبضت أموال جمعية قريبا فخطط لسرقتها، مشيرا إلى أنه عندما دخل إلى شقة السيدة سرق منها مبالغ مالية عبارة عن 500 دولار امريكي و10 آلاف جنيه مصري و4 غوايش ذهبية و2 خاتم.


البداية عندما تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق بدائرة قسم شرطة الزيتون لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى "عملات أجنبية" – بعض المشغولات الذهبية) من داخل مسكن إحدى السيدات بدائرة القسم.


وبعد إرشاد الجاني تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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نيابة الزيتون مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الزيتون النيابة العامة

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