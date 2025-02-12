القومي لثقافة الطفل يعلن القائمة القصيرة لجائزة التأليف المسرحي

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي، عن القائمة القصيرة لجائزة "التأليف المسرحي" في دورتها الأولى التي أعلن عنها المركز في شهر سبتمبر 2024.

القائمة القصيرة لجائزة التأليف المسرحي

وتضم القائمة القصيرة الكتاب الآتي أسماؤهم أبجديًا:

إبراهيم الحسيني محمد علي عن مسرحية "متلازمة آدم"

أشرف حسن عبد الرحمن الشربيني عن مسرحية "الفئران قادمون"

حنان إسماعيل محمد عن مسرحية "دموع البطة كاك"

عبد الهادي محمد عبد الهادي عن مسرحية "ثمن الظلال"

منتصر ثابت تادرس عيد عن مسرحية "المقاتل"

هاني مصطفى محمد قدري عن مسرحية "محكمة الحواديت"

المركز القومي لثقافة الطفل

ومن المقرر أن يعلن المركز القومي لثقافة الطفل قريبا عن الفائزين الثلاثة الأوائل حيث يفوز المركزين الأول والثاني بجوائز مادية بجانب طباعة المسرحيات الفائزة في المراكز الثلاثة الأولى.

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