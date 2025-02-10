الإعلام والشباب على طاولة نقاش المجلس الأعلى للثقافة (صور)

نظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي، وبحضور الدكتور جمال الشاعر مقرر لجنة الإعلام، والدكتورة منى الحديدي، مقررة لجنة الشباب، مائدة مستديرة بعنوان "الإعلام والشباب"، نظمتها لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع لجنة الشباب.

ندوات المجلس الأعلى للثقافة

وأشارت الدكتورة منى الحديدي أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة حلوان ومقررة لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة إلى مشكلة حرص بعض القنوات الإعلامية للحصول على الترندات وتحقيق أعلى المشاهدات وأصبح هذا النوع يشكل العقل الاستهلاكي، ويعمل على رفع مستوى الطموحات التي تتنافى مع إمكانيات الشباب، كما أشارت إلى وجوب وجود أكثر للإعلام التنموي.

وتحدثت الدكتورة راندا رزق، أستاذة الإعلام التربوي بجامعة القاهرة وعضو لجنة الإعلام حول ما هو مستهدف من الإعلام التربوي والحضور الفاعل للشباب على مستوى الجمهورية، فهناك اليوم الدولي للشباب، واليوم المصري للشباب ومبادرة الوعي لدى الشباب الذي يمثل الجيل المتحضر القادم.

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