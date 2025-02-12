"أسطورة أرض الفراولة" يختتم عروضه بالحديقة الدولية السبت المقبل (صور)

يواصل البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة تقديم عروضه لهذا العام، حيث تقدم فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بقيادة المخرج محمد متولي عرض "أسطورة أرض الفراولة"، وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين في تمام السادسة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، وهم آخر ثلاث ليالي عرض قبل موسم شهر رمضان الكريم.

عرض أسطورة أرض الفراولة

"أسطورة أرض الفراولة" يتطرق إلى صراعات المنطقة العربية من خلال "أرض الفراولة"، وكيف يحاول الأعداء السيطرة على الأرض ويحاول أهلها الدفاع عنها من خلال مغامرات فريدة لأبطال العرض "حب ومودة".

فريق مسرحية أسطورة أرض الفراولة

"أسطورة أرض الفراولة"، تأليف سامح عثمان، بطولة ناصر سيف، أحمد مختار، شيماء عبد الناصر، ماهر محمود، سمير بدير، ومجموعة من أبناء فرقة مسرح الشمس، ديكور حمدي عطية، ملابس هبة عبد الحميد، موسيقى زياد هجرس، ماكياج أدهم عفيفي، إضاءة محمد المأموني، إخراج على عثمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.