الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

ضوابط صارمة لاختيار المرشدين السياحيين، تعرف عليها

مرشد سياحي أحد الوفود،
مرشد سياحي أحد الوفود، فيتو

مهنة الإرشاد السياحي  من أهم وسائل تعزيز وإنعاش السياحة في مصر، حيث يلعب المرشد دور الوسيط الثقافي بين الحضارة المصرية العريقة والسياح من جميع أنحاء العالم، ولضمان جودة الخدمة المقدمة، وضعت الجهات المعنية في مصر ضوابط صارمة لإصدار تراخيص المرشدين السياحيين.

شروط الحصول على ترخيص مرشد سياسي 

تتطلب مهنة الإرشاد السياحي حصول المتقدم على عدد من المؤهلات والالتزام بمعايير محددة، من أبرزها: 

الحصول على مؤهل أكاديمي مناسب: يجب أن يكون المرشد السياحي حاصلًا على شهادة جامعية في مجال السياحة أو الآثار، أو في تخصص ذي صلة.

إجادة اللغات الأجنبية: إجادة لغة أجنبية واحدة على الأقل هي شرط أساسي، مع تفضيل المتقدمين الذين يتحدثون أكثر من لغة لتلبية احتياجات السياح من مختلف الجنسيات.

الحصول على شهادة من نقابة المرشدين السياحيين: حيث تعد العضوية في النقابة إلزامية لممارسة المهنة، وتتطلب اجتياز اختبارات معينة لضمان الكفاءة.

اجتياز اختبارات وزارة السياحة: وتشمل هذه الاختبارات تقييم المعرفة التاريخية والأثرية، بالإضافة إلى مهارات الإرشاد والتواصل.

وتعمل وزارة السياحة بالتعاون مع نقابة المرشدين السياحيين على تحديث الضوابط بشكل دوري لضمان مواكبة التغيرات في القطاع السياحي. 

التدريب المستمر: يُطلب من المرشدين حضور دورات تدريبية دورية تُنظمها الوزارة أو النقابة، لمواكبة التحديثات في المعلومات الأثرية وأساليب الإرشاد الحديثة.

الفحص الطبي: يُشترط اجتياز فحص طبي دوري للتأكد من قدرة المرشد على القيام بمهامه بشكل كامل.

إصدار بطاقة تعريفية: يحصل المرشد السياحي على بطاقة تعريفية تصدرها وزارة السياحة، تتضمن بياناته وصورته وتصريح مزاولة المهنة.

التجديد الدوري للتراخيص: يلزم تجديد الترخيص بشكل دوري لضمان استمرار التزام المرشد بالمعايير المطلوبة.

ضوابط تنظيم القطاع السياحي 

تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق عدد من الأهداف مثل رفع جودة الخدمات السياحية من خلال ضمان احترافية المرشدين السياحيين وحماية سمعة السياحة المصرية إذ يعكس المرشد صورة البلد أمام الزوار، ما يجعل كفاءته وأسلوبه عاملًا أساسيًا في ترك انطباع إيجابي وتقليل الممارسات غير القانونية مثل الإرشاد السياحي دون تصريح، الذي قد يؤثر سلبًا على القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإرشاد السياحي الحضارة المصرية السياحة في مصر القطاع السياحى اللغات الأجنبية المرشد السياحي انعاش السياحة
ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

أخبار مصر: الأردن تتحدث عن خطة مصر بشأن غزة، بسمة بوسيل تهاجم تامر حسني، تحذير من الأرصاد، قصة سجين أمريكي قد ينهي حرب أوكرانيا

رياح وسحب تزحف على هذه المناطق، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، انخفاض الثوم والفلفل البلدي وجنون الفاصوليا

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، الجمبري يتراجع 40 جنيها وارتفاع البوري والبلطي

سعر الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع 3 أصناف شعبية وانخفاض جديد في الكانتلوب

منوعات

المزيد

بسبب خليج المكسيك، البيت الأبيض يمنع مراسل أسوشيتد برس من حضور فعالية بالمكتب البيضاوي

كياد وأحرج ناديهم، كيف رد فينيسيوس على سخرية جماهير مانشستر سيتي (فيديو)

مخيمات فوق المقابر ونشعر بالأموات يتحركون، روايات مأساوية للنازحين بحي الشجاعية في غزة

وفاة طفلين "بردا" في سيارة متنقلة بمدينة أمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

رياح وسحب تزحف على هذه المناطق، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

وصلت كام.. سعر سلندرات الألومنيوم اليوم بالأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

فى ذكرى تنحيه.. معلومات هامة عن الرئيس الراحل حسنى مبارك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز صيام رمضان كله بنية واحدة؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 12 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 12 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية