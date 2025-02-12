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موعد انطلاق النسخة الرابعة من الملتقى التوظيفي الأكبر لجامعة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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ينطلق يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2025 فعاليات النسخة الرابعة من الملتقي التوظيفي الأكبر لجامعة عين شمس "ASU Employment Fair 2025".

انطلاق النسخة الرابعة من الملتقى التوظيفي الأكبر لجامعة عين شمس 

ينظم الملتقى مركز التوظيف بالجامعة علي مدار يومي 25، 26 فبراير تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نيڤين عاصم رئيس قطاع الإبتكار والتدريب، وتحت إشراف الدكتورة علا سامي، مدير مركز التوظيف.

يقام الملتقى بمشاركة أكثر من 65 شركة من الشركات والبنوك العالمية والمحلية في مختلف المجالات والتخصصات، والتي توفر عدد ضخم من فرص التدريب والتوظيف، إلى جانب تواجد نخبة من الخبراء في مجالات مختلفة.

ويقدم الملتقى التوظيفي فرصة متميزة لطلاب وخريجي الجامعة في التواصل مع ممثلي الشركات شخصيًا للتعرف علي احتياجات سوق العمل من الفرص والمهارات، إلى جانب الخروج بتجربة مثمرة من خلال الأنشطة المختلفة التي يتم تقديمها مثل المحاضرات المهنية، جلسات الإرشاد المهني، مراجعة السيرة الذاتية، ورش عمل في تخصصات فنية مختلفة، وغيرها من الأنشطة.

يقام الملتقى من الساعة 1 مساءً حتى الساعة 8 مساءً، بمقر مركز التوظيف داخل المدينة الجامعية لجامعة عين شمس بالعباسية.

ويستهدف الملتقى كليات مختلفة، كالتالي:
يستهدف اليوم الأول (الثلاثاء 25 فبراير): كليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الطب، التمريض، الصيدلة، العلوم، الزراعة، وكلية البنات (قسم العلوم)، طب الأسنان.

ويستهدف اليوم الثاني (الأربعاء 26 فبراير): كليات التجارة، الألسن، الآداب، الحقوق، التربية، التربية النوعية، وكلية البنات (أقسام الآداب والتربية)، الإعلام، الأثار.

ويرحب مركز التوظيف بكافة الطلاب وخريجي الجامعة من كافة السنوات الدراسية للانضمام والمشاركة الفعالة في الحدث والإستفادة من كافة الأنشطة المختلفة.

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