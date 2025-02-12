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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، برومو مسلسل الحلانجي لـ محمد رجب (فيديو)

برومو مسلسل الحلانجي،
برومو مسلسل الحلانجي، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “الحلانجي” بطولة الفنان محمد رجب، البرومو الرسمي للعمل المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025. 

برومو مسلسل الحلانجي 

وأظهر البرومو العديد من المشاهد المثيرة، حيث تضمن عددًا من مشاهد الأكشن والاشتباكات، كما ظهر فيه مجموعة من أبطال المسلسل والفنانين المشاركين به. 

مسلسل الحلانجي 

مسلسل “الحلانجي” مكون من 30 حلقة، ومقرر عرضه عبر قناة النهار.

قصة مسلسل الحلانجي 

وتدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول طه الحلانجي الذي يجسد دوره “محمد رجب”وهو شخص حلانجي متلون.

 

أبطال مسلسل الحلانجي 

المسلسل بطولة محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبري، ميمي جمال، سامي مغاوري، محمود قابيل، طارق صبري، هالة فاخر، أحمد وفيق، ومحمد لطفي المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام.

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