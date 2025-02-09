فعاليات قصور الثقافة في أسبوع، أبرزها المشاركة بمعرض زايد للكتاب

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، أچندة ثرية بالفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم الأحد وحتى السبت المقبل ١٥ فبراير الجاري، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

انطلاق قافلة المرأة والثقافة والإبداع بشمال سيناء

وتعزيزا للهوية الثقافية وزيادة الوعي الثقافي والفكري بين سيدات وفتيات المحافظات الحدودية، تنطلق اليوم الأحد أولى فعاليات القافلة الثقافية الثانية "المرأة والثقافة والإبداع"، بقصر ثقافة العريش، بمحافظة شمال سيناء.

وتتضمن القافلة الثقافية مجموعة من الورش الفنية والحرفية، ولقاءات تثقيفية وتوعوية بمشاركة نخبة من الأكاديميين المتخصصين، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الترفيهية، والعروض الفنية.

تستمر الفعاليات حتى 13 فبراير الحالي، ويختتم البرنامج بمعرض فني نتاج الورش.

معرض زايد للكتاب

تشارك هيئة قصور الثقافة في معرض مدينة الشيخ زايد للكتاب، في دورته العاشرة المستمرة حتى 20 فبراير الحالي، تحت شعار "الوعي هدفنا".

وتقدم الهيئة مجموعة كبيرة من أحدث الإصدارات بجانب الكتب الجديدة التي طُرحت مؤخرا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 56، لكبار رموز الفكر والثقافة، بمختلف السلاسل، بالإضافة إلى كتب ومجلات الأطفال والنشر الإقليمي، والأعمال الإبداعية في مجالات: الشعر، القصة، الرواية، الموسيقى، الفلسفة، السينما، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، والمسرح، وغيرها من المؤلفات المقدمة بأسعار مخفضة للجمهور.

عاصمة الثقافة المصرية تشهد ختام ملتقى شباب "أهل مصر"

تشهد محافظة المنيا "عاصمة الثقافة المصرية" اليوم الأحد، ختام الملتقى العشرين لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة التي تستهدف الوصول بالأنشطة والخدمات الثقافية والفنية للمناطق الأكثر احتياجا.

يشمل حفل الختام فقرات فنية متنوعة بجانب افتتاح معرض فني يضم الأعمال الإبداعية نتاج الورش.

تواصل فعاليات ملتقى كوكب الشرق للموسيقى والغناء بأسيوط

وفي محافظة أسيوط تستمر فعاليات "ملتقى كوكب الشرق" للموسيقى والغناء، تحت عنوان "خمسون عاما من الحياة".

يشارك في الملتقى عدد من الفرق الفنية للموسيقى العربية التابعة لهيئة قصور الثقافة، لتقدم باقة من أجمل ما غنت سيدة الغناء العربي، وتستمر الفعاليات حتى مساء بعد غد الثلاثاء، ضمن البرنامج الحافل الذي أعدته هيئة قصور الثقافة بالقاهرة والمحافظات، تخليدا للإرث الفني لكوكب الشرق.

الفنان محمود الحديني في ضيافة الصالون الثقافي بقصر الإبداع

يستضيف الصالون الثقافي لقصر الإبداع الفني بالسادس من أكتوبر، في دورته الثانية، السبت المقبل، الفنان القدير محمود الحديني، في لقاء للحديث عن المحطات البارزة في مسيرته الفنية، وأهم أعماله في المسرح والتلفزيون، والتحديات التي واجهها خلال رحلته الإبداعية.

يحاوره الكاتب والمخرج رضا سليمان، بحضور لفيف من المثقفين والمبدعين ورواد القصر.

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