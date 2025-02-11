ترامب: ما سنقدمه سيكون عظيما للفلسطينيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن غزة ستكون بمثابة جوهرة، ومن أهم الأصول وستأتي بالسلام للشرق الأوسط.

ترامب يزعم: سنقدم شيئا عظيما للفلسطينيين

وزعم ترامب خلال لقائه مع ملك الأردن: ما سنقدمه سيكون شيئا عظيما للفلسطينيين، وأنا أفهم المجال العقاري، والفلسطينيون سيحبون ما سنقدمه لهم.

ترامب يستقبل ملك الأردن في البيت الأبيض

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، ملك الأردن عبدالله الثاني في البيت الأبيض.

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