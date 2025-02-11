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ثقافة وفنون

ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها: "أنا ست مجروحة وممكن أنتقم"

ياسمين عبد العزيز،
ياسمين عبد العزيز، فيتو

فاجأت الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيها بمقطع فيديو مؤثر من مسلسلها الرمضاني القادم “وتقابل حبيب” عبر حسابها الرسمي، حيث ظهرت في مشاهد درامية قوية وهي تتحدث عن الجرح والانتقام، وعلّقت قائلة: “أنا ست دلوقتِ مجروحة وجايز أحب إن أنا انتقم.”


 

في هذا السياق، قبل انتشار الفيديو وبالتزامن مع الإعلان عن مسلسلها، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بارتباط ياسمين عبد العزيز بأحد الفنانين المصريين، مما أثار الجدل بين متابعيها، خاصةً مع طابع المسلسل الذي يتناول الحب والخيانة والانتقام.

“وتقابل حبيب”

المسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، صلاح عبد الله، أنوشكا، بدرية طلبة، إيمان السيد، رشوان توفيق، ومحمود ياسين جونيور، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج سينرجي.

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