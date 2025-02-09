حقيقة دخول الفنانة ياسمين عبد العزيز قصة حب جديدة

انتشرت في الساعات الماضية، الكثير من المنشورات التي تداول معلومات عن دخول الفنانة ياسمين عبد العزيز، في قصة حب جديدة وارتباطها بفنان من داخل الوسط الفني

في هذا السياق، كشف مصدر مقرب من ياسمين، حقيقة هذه المنشورات، حيث أكد على أن ياسمين لم تدخل في أي قصة حب، وكل ما يتم تداوله ليس له أساس من الصحة، مشيرة إلى أن حالتها النفسية غير مستقرة بعد وفاة والدها.

على الجانب الآخر، كان الفنان أحمد العوضي قد تحدث في لقاء تلفزيوني سابق عن الشائعات التي تلاحقه بشأن ارتباطه بعد الانفصال، من ياسمين عبد العزيز حيث أكد بشكل ساخر: "أكيد مش هترهبن، وهعلن رسمي عن أي ارتباط جديد".

تقابل حبيب

وتقدم ياسمين عبد العزيز فى مسلسل “وتقابل حبيب”، الدراما الرومانسية الاجتماعية التي لا تخلو من الصراعات والتشويق، حيث قررت تغيير جلدها هذا العام بعدما قدمت عددا من الأعمال الشعبية التي حققت بها نجاحا وانتشارا كبيرا وظهر ذلك في آخر أعمالها "ضرب نار" في رمضان 2023، و"اللي مالوش كبير" عام 2021.

مسلسل “وتقابل حبيب”، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي وبطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، إنجي كيوان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، بتول الحداد، أحمد عبد الله، ندى أكرم، محمد الدسوقي، سارة خزبك، طارق محمد، ريم رأفت، دينا حسن، سمر عبد الوهاب.

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