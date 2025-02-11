التحقيقات في واقعة جثتي شقة المعمورة تكشف مفاجآت وسهرات حمراء ومخدرات

تجري نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية بإشراف المستشار خالد جلال المحامي العام الأول لنيابات المنتزه تحقيقات موسعة، في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة محام بمنطقة المعمورة البلد في الإسكندرية، حيث أمرت النيابة بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث، والطب الشرعي لتشريح الحثتين وبيان سبب الوفاة وتاريخه، ووفق التحريات المبدئية أن جثتي الضحيتين أحدهما زوجة المحامي المتهم بعقد عرفي وقتلها على إثر خلافات بينهما ودفنها في منزله بمكان آخر ثم نقلها للشقة مكان العثور عليها، أما الجثة الثانية تخص إحدى موكلاته.

ويجري فريق التحقيق مع 4 أشخاص، ألقى القبض عليهم منهم المحامي مستأجر الشقة، بينهم سيدتان.

سهرات حمراء ومخدرات

وتوصلت التحريات إلى ان المتهم "ن.أ" محامي في العقد الخامس من العمر، قام باستئجار الشقة محل الواقعة منذ شهر أكتوبر الماضي بنظام القانون الجديد، بمنزل عائلة، وعلى الرغم من أنهم عرضوا عليه إحدى الشقق بالطابق العلوى إلا أنه فضل إستئجار شقة بالطابق الأرضي بحجة، أن زوجته تعاني من آلام في قدميها.

ووفق أقوال ابن مالك المنزل فى التحقيقات،ان المحامى المتهم منذ استأجر الشقة ظهرت عليه علامات الريبة،والسلوك غير السوي، حيث يقوم بإغلاق النوافذ بالكامل ولا يفتحها إطلاقا، فضلا عن إقامة سهرات حمراء داخل الشقة تنبعث منها رائحة الخمور والمخدرات،ما أثار حفيظة الملاك وحذروه أكثر من مرة وطلبوا منه مغادرة الشقة.

وأضاف المبلغ فى اقواله انه يوم الحادث سمع اصوات وصراخ تنبعث من شقة المحامى وعلى الفور نزل لإستطلاع الامر ووجد المخامى بصحبته شخص اخر وسيدتين،ويبدوا عليهم جميعا الإرتباك فطلب منه جمع متعلقاته ومغادرة الشقة.

غرفة مغلقة ومفتاح ضائع

ولفت نظر الشاهد إحدى غرف الشقة المغلقة فطلب منه فتحها،إلا ان المتهم رفض بحجة ان المفتاح ضائع،فقام بكسرها وعند الدخول كانت المفاجأة بوجود أعمال حفر ونزع للأرضية وعلى الفور أتصل الشاهد بشرطة النجدة.

جثتين فى كيس أسود وبطانية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية إلى موقع الحادث،وبإجراء أعمال الحفر، تم استخراج كيس أسود من البلاستيك كبير الحجم عثر بداخله على جثة،لإحدى السيدات، وباستكمال أعمال الحفر جرى استخراج بطانية وبفضها وحد داخلها جثة سيدة.

ووفقا للتحريات المبدئية، الجثة الأولى، لزوجة المحامي عرفيا.

كانت قد قتلت في موقع آخر وقام المتهم بنقلها في المكان محل العثور عليها بعد فترة من وقوع الجريمة، ودفنها داخل الغرفة خشية افتضاح أمره.

أما الضحية الثانية فهي موكلة للمتهم، وتخلص منها بقتلها ودفنها بجوار الضحية الأولى في ذات الغرفة.

وعلى الفور جرى القبض على المحامى،والأشخاص الذين كانوا متواجدين بصحبته وباشرت النيابة التحقيقات.

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