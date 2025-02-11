الأربعاء 12 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية الإسرائيلي: العمليات العسكرية والقتال يعود في غزة لهذا السبب

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: إذا لم تفرج حماس عن الأسرى فسنعود إلى العمليات العسكرية والقتال في غزة، ومستعدون لاحتمال أن تشن حماس هجوما ضد إسرائيل
 

وأكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني: أنه توجد خطة عربية مصرية فلسطينية لبناء غزة دون تهجير سكانها-وفقا لنبأ عاجل منذ قليل.

 

تصريحات ملك الأردن

وقال ملك الأردن عبد الله الثاني بعد انتهاء لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أنهيت للتو مباحثات بناءة مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض.. ممتنون لحسن الضيافة.. بحثنا الشراكة الراسخة بين الأردن والولايات المتحدة، وأهميتها في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن المشترك".

 

تأكيد موقف الأردن الثابت ضد التهجير للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية

وتابع: "أكدت أن مصلحة الأردن واستقراره، وحماية الأردن والأردنيين بالنسبة لي فوق كل اعتبار.. أعدت تأكيد موقف الأردن الثابت ضد التهجير للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. وهذا هو الموقف العربي الموحد. يجب أن تكون أولوية الجميع إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، والتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في القطاع".

 

حل الدولتين

وأضاف: "السلام العادل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وهذا يتطلب الدور القيادي للولايات المتحدة. الرئيس ترامب رجل سلام، وكان له دور محوري في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة. نتطلع لاستمرار جهود الولايات المتحدة وجميع الأطراف لتثبيت وقف إطلاق النار".

واستكمل ملك الأردن: "سنستمر في العمل بشكل فاعل مع شركائنا لتحقيق السلام العادل والشامل للجميع في المنطقة.. كما أكدت أهمية العمل لخفض التصعيد في الضفة الغربية لمنع تدهور الأوضاع هناك، والتي سيكون لها آثار سلبية على المنطقة بأكملها".

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وزير الخارجية الاردني غزة عبدالله الثاني ترامب الأردن وزير الخارجية الإسرائيلي حماس إسرائيل

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