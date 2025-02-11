أخبار الاقتصاد اليوم، ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء وانخفاض البلدي، صعود كبير للدولار في البنوك المصرية وتراجع للذهب، والبورصة تخسر 32 مليار جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



ارتفاع كبير لسعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم ، شهد سعر صرف الدولار، ارتفاعا كبيرا بنحو 17 قرشا، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025 في البنك المركزى المصرى.

وترصد “فيتو” سعر الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.39 جنيها للشراء و50.53 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.40 جنيها للشراء و50.50 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.40 جنيها للشراء و50.50 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.40 جنيها للشراء و50.50 جنيها للبيع.



وزير المالية يطرح الأولويات المصرية لمعالجة قضية الديون وتمويل التنمية بأفريقيا

طرح أحمد كجوك وزير المالية، الأولويات المصرية لمعالجة تحديات الديون وتمويل التنمية بأفريقيا خلال مشاركته فى إحدى الجلسات الخاصة بأفريقيا على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، موضحًا أن الأولوية للعمل على تحسين مؤشرات الديون ووضعها في مسار نزولي؛ من أجل استعادة ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصادات الأفريقية.



أشار الوزير، إلى أهمية البحث عن خيارات متنوعة ومبتكرة للتمويلات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، لافتًا إلى بعض الآليات العملية المقترحة لمعالجة قضية الديون ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية بالدول الأفريقية ذات الدخل المتوسط.

أوضح أن البلدان الأفريقية تعاني من ضيق المساحة المالية وارتفاع تكاليف التمويل والصدمات الخارجية والتصنيفات السلبية، مؤكدًا ضرورة التوسع فى استخدام أدوات مبتكرة ومتنوعة مثل الضمانات ومبادلة الديون بالاستثمارات، وبرامج التنمية المستدامة؛ لزيادة التدفقات النقدية وتقليل أعباء الديون، أخذًا فى الاعتبار أهمية تعزيز تدفقات ودور القطاع الخاص بشكل يناسب أولويات القارة التنموية.

وقال إننا نتطلع إلى دور أكثر تأثيرًا لبنوك التنمية متعددة الأطراف فى تعظيم التدفقات الاستثمارية بتمويلات منخفضة التكلفة والاستفادة من رأس المال الخاص، موضحًا أن النظام المالي العالمي لا بد أن يدعم الوصول العادل لأفريقيا إلى رأس المال بأسعار مناسبة، وأن رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين تمثل فرصة لضمان صوت أفريقيا في تشكيل السياسات المالية الدولية.

أشار الوزير، إلى ضرورة تحفيز التمويل المستدام، وتسريع إصلاحات الهيكل المالي العالمي؛ من أجل نظام اقتصادي يعمل لصالح أفريقيا، مع تعزيز تمثيل البلدان الأفريقية في مجالس إدارات بنوك التنمية متعددة الأطراف، والترويج لنماذج التمويل المدمج لتقليل مخاطر الاستثمار في أفريقيا، لافتًا إلى أن مصر تجدد التزامها بالعمل الفعال مع الشركاء الدوليين لدفع أولويات تمويل التنمية بأفريقيا، أخذًا فى الاعتبار أن الاحتياجات المتزايدة لتغطية النفقات الضرورية بالصحة والتعليم والبنية التحتية، تُضاعف الضغوط التمويلية بأفريقيا.





تراجع أسعار الذهب مساء اليوم الثلاثاء 11-02-2025

أسعار الذهب ، شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، تراجعا بجميع الأعيرة، بقيمة 10 جنيهات، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025.

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.

أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4650 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4070 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3490 جنيها للبيع.

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.

الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.

الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.

الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

الضاني يرتفع 8 جنيهات، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الثلاثاء

أسعار اللحمة اليوم، سجلت أسعار اللحمة تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض سعر اللحمة اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 421.9 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 396.2 جنيه، بارتفاع 8 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

وفقًا لرصد البوابة الحكومية، ارتفعت أسعار اللحوم البتلو الصافي نحو جنيه، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 407.9 جنيه في الأسواق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، سجلت أسعار اللحوم البتلو بالعظم انخفاضًا يقدر بـ 6 جنيهات في الكيلو، إذ بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 382.7 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيهًا؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 352.3 جنيه، بانخفاض 5.5 جنيه عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.



البورصة تخسر 32 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع



تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.186 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 29564 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 36638 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 13004 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 8342 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.01% ليغلق عند مستوى 11402 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 3098 نقطة.

وزير الاستثمار يشارك بمائدة مستديرة بمشاركة 13 شركة إسبانية

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمائدة مستديرة بمقر اتحاد الغرف الإسبانية وبمشاركة 13 شركة من كبريات الشركات الإسبانية العاملة في مجالات النقل والبنية الأساسية وتحلية المياه والصناعات الهندسية والطيران وإدارة المطارات، وهذا في إطار زيارته الحالية لدولة إسبانيا، وبحضور عدد من كبار المسؤولين بدولة إسبانيا منهم مارتا بلانكو رئيس اتحاد منظمات الأعمال الدولي الإسباني وآليا فاليرا مدير عام وزارة التجارة، ومن الجانب المصري السفير إيهاب بدوي سفير مصر في إسبانيا والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري وأحمد نصر رئيس المكتب التجاري في إسبانيا.

وأكد الوزير على أهمية إسبانيا كشريك استراتيجي لمصر في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليا، مشيرا إلى أهم المشروعات القومية الكبرى التي أقامتها الدولة المصرية كمحفز للاقتصاد.

واستعرض «الخطيب» الإصلاحات التي تتبناها الدولة حاليا للسياسات النقدية والمالية والتجارية والإجرائية، والتي تستهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة من خلال اتباع سياسات تجارية وتصديرية مناسبة.

وأكد الوزير أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري لمصر والشريك التقليدي والأهم تاريخيا، مشيرا إلى أن هناك فرصة كبيرة للتعاون والنمو بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.

وقال «الخطيب» إن هناك عدد كبير من الأسواق التصديرية التي يمكن النفاذ إليها من خلال التصنيع في مصر والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، ومن بينها أسواق الاتحاد الأوروبي.

وأشار الوزير إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الإسبانية في مجال تحلية المياه لا سيما وأن مشروعات تحلية المياه تعد ضمن أهم أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من الفرص الاستثمارية المتميزة في مصر في مجالات تطوير المطارات والقطاع الطبي وقطاع الطاقة المتجددة وبصفة خاصة مشروعات تصنيع توربينات الرياح والألواح الشمسية.

وقد أكد الجانب الإسباني على الأهمية الكبرى لمصر كشريك استراتيجي، ودولة مستقبلة للاستثمارات الإسبانية، وتحظى بالعديد من الفرص التي يمكن أن تدعم العلاقات التجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وقامت إحدى الشركات الإسبانية المشاركة بتقديم الشكر للدولة المصرية على التزامها بكافة تعاقداتها مع الشركة، كما أعربت إحدى الشركات العاملة في مجال النقل عن تطلعها للتعاون مع مصر في إدارة بعض خطوط القطارات، كما أعربت إحدى شركات إدارة المطارات عن تطلعها للتواجد في مصر والاستثمار في قطاع المطارات، كما أعربت إحدى الشركات عن تطلعها للاستثمار في مصر في قطاع الطاقة.



ارتفاع اسعار الدواجن البيضاء وانخفاض البلدي

سعر الفراخ اليوم، سجل سعر الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي مقابل ارتفاع البيضاء؛ بحسب آخر تحديث، اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الثلاثاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 99.7 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 85 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك.



أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 122.4 جنيه للكيلو للمستهلك، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 90 إلى 91 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 92 جنيهًا إلى 93 جنيهًا.

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