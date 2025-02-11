الثلاثاء 11 فبراير 2025
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سياسة

رئيس حزب الحركة الوطنية: أرض غزة ملك لأهلها ومصر ترفض تهديدات ترامب

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن أرض غزة ملك لأهلها وشعبها ولا مجال للتفريط في شبر واحد من أرضها ولعل التصريحات الأخيرة الصادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول مستقبل غرة وتهديداته بإنهاء الهدنة ووقف إطلاق النار والتلويح بورقة الجحيم لهو موقف صادم للإنسانية.

وانتهاك واضح لكافة المواثيق والقوانين الدولية الأمر الذي يؤكد على أن الأمة العربية كلها باتت اليوم أمام مفترق الطرق وعليها ان توحد الصف لمواجهة الإستبداد والغرور  الامريكي.

 

تهديدات ترامب حول مستقبل غزة

 

وشدد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية علي ان مصر ستظل سند للقضية الفلسطينية ومتمسكة بموقفها الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في تقرير مصيرة وإقامة دولته المستقلة الأمر الذي يعكس ثبات الموقف المصري في دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين.

ترامب، وأوضح اسامة الشاهد أن مصر ستظل دائمًا هى القوة الإقليمية الأكثر تمسكًا بتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة شريطة ان تتوافر العدالة وتتحقق السيادة التي تحفظ للقرار الوطني استقلاليته بعيدا عن اي إملاءات او حسابات سياسية تخدم مصالح قوي استعمارية طامعة في الارض العربية وسط تجاهل دولي لكل الحقائق التاريخية والمواثيق والأعراف الدولية وبالتالي فان موقف مصر لا تحكمه اي اعتبارات سياسية بل يتحرك من منطلق قرارات الشرعية الدولية وايضًا من منطلق أسس قانونية وتاريخية راسخة.

 

اطماع ترمب في ارض غزة

 

وأشار إلى ان اطماع ترمب في ارض غزة ومساعيه الخبيثة لتصفية القضية الفلسطينية امر ترفضه الدولة المصرية بقيادتها ومؤسساتها وشعبها كونه يتعارض مع الثوابت الوطنية المصرية، واي حلول او اطروحات سواء من ترمب او غيره طالما لا تراعي هذه الثوابت ولا تبالي بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني فهي والعدم سواء ولن تكون إلا مجرد مساعي بائسة ومخططات خبيثة سوف تنهار تحت اقدام الشعوب وإرادتها الحرة.

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