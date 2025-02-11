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خارج الحدود

خبير: نتنياهو يستغل الدعم الأمريكي لتنفيذ مخططه وعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار

نتنياهو وترامب، فيتو
نتنياهو وترامب، فيتو

أكد الدكتور يحيى قاعود، الباحث في الشئون الإسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يستند إلى الدعم الأمريكي في تنفيذ مخططه، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم هذا الدعم لمواصلة الانتهاكات وعرقلة وقف إطلاق النار في غزة.

تكثيف عمليات التدمير في الضفة الغربية

وأضاف قاعود، خلال مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو استغل الدعم الدولي لاستمرار سياسات الإبادة، حيث انتقل من شن العدوان على غزة إلى تكثيف عمليات التدمير في الضفة الغربية.

دعم الغرب لإسرائيل 

وأشار الباحث إلى أن الموقف الغربي تطور من الصمت إلى تقديم الدعم لحكومة الحرب في إسرائيل، ما منحها مساحة للمراوغة في كل مرحلة من مراحل وقف إطلاق النار، دون تقديم أي التزامات حقيقية لإنجاحه.

دعم الولايات المتحدة لمخططات نتنياهو

وأوضح قاعود أن نتنياهو يعتمد على دعم غربي واسع، وخاصة من الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن الخلافات داخل حكومة الاحتلال لا تتعلق بوقف الإبادة، بل بآليات تنفيذها، مشددًا على أن نتنياهو تعهّد لوزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش بالانتقال إلى التصعيد في الضفة الغربية.
 

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نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال غزة الضفة الغربية إسرائيل الولايات المتحدة

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