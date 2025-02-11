طرح الإعلان الرسمي لمسلسل الكابتن بطولة أكرم حسني

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الكابتن الإعلان الرسمي للعمل والذي يأتي بطولة الفنان أكرم حسني وأحمد عبد الوهاب، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2025.

مسلسل الكابتن يضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم أكرم حسني، أحمد عبد الوهاب، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.



يشارك أحمد عبد الوهاب في مسلسل أشغال شقة 2 بشخصية فادي التي حققت نجاحًا كبيرًا في الجزء الاول، والعمل من بطولة هشام ماجد، أحمد عبد الوهاب، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، وهو من تأليف وإخراج خالد دياب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.



ويذكر أن أحدث أعمال أحمد عبد الوهاب مسرحية حاوريني يا كيكي التي عرضت في موسم الرياض، وهي من بطولة دينا الشربيني، أحمد عبد الوهاب، رانيا يوسف، هالة صدقي، أوس أوس، وهي من تأليف هاني الطمباري وإخراج بتول عرفة.

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