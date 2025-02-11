بعد ثنائية بريست، أرقام قياسية لعثمان ديمبيلي مع باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا، أحرز عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان، هدفين أمام بريست في المباراة التي انتهت بثلاثية في إطار ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

وأصبح عثمان ديمبيلي ثاني لاعب في تاريخ نادي باريس سان جيرمان يسجل 14 هدفًا من بداية عام 2025 إلى ما قبل نهاية شهر فبراير، بعد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في 2014.

كما أصبح عثمان ديمبيلي رابع لاعب في تاريخ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يسجل في 8 مباريات متتالية، بعد كارلوس بيانكي، كيليان مبابي، ونيمار جونيور بقميص النادي الباريسي.

ولعب عثمان ديمبيلي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 6 مباريات أحرز 5 أهداف وصنع هدفا.



وبهذه النتيجة اقترب باريس سان جيرمان من التأهل لدور ثمن النهائي لبطولة دوري ابطال اوروبا، على أن يتأهل رسميا في مباراة الإياب والمحدد لها يوم 19 فبراير الجاري.

وأحرز هدف باريس سان جيرمان فيتينيا في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.

وجاء الهدف الثاني لباريس سان جيرمان عن طريق عثمان ديمبيلي في الدقيقة 45

واضاف عثمان الهدف الثالث في الدقيقة 66.

تشكيل باريس سان جيرمان

تشكيل فريق بريست

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وبريست



تُعد هذه المواجهة الأولى بين الفريقين في إطار دوري أبطال أوروبا، حيث لم يسبق لهما أن التقيا في هذه البطولة، مع ذلك، سبق وأن تواجه الفريقان في الدوري الفرنسي، وكانت باريس سان جيرمان، صاحب الغلبة.

وذكر الموقع الرسمى لنادى باريس سان جيرمان، أن الفريق لم يخسر في 30 مباراة رسمية 23 فوزًا و8 تعادلات أمام بريست منذ الهزيمة في 26 يناير 1985 بنتيجة (1-3).

ومنذ وصول المدرب الإسباني لويس إنريكي، خسر باريس مباراتين رسميتين فقط أمام الأندية الفرنسية، ضد نيس (2-3، 15 سبتمبر 2023) وأمام تولوز (1-3، 12 مايو 2024) من أصل 66 مباراة خاضها.



وتأهل نادى العاصمة الفرنسي للدور الفاصل بعدما احتل المركز الخامس عشر فى الترتيب النهائى، بينما جاء بريست فى المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة.

وفاز باريس سان جيرمان مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق مؤخرا فوزا عريضا على ضيفه فريق موناكو، بنتيجة 4 - 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الفرنسي.

وعزز باريس سان جيرمان صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 53 نقطة، بينما توقف رصيد موناكو عند 37 نقطة في المركز الثالث.

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