فينيسيوس جونيور منفتح على الانتقال إلى الهلال السعودي أو باريس سان جيرمان

يحيط الغموض بمستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، وسط تكهنات مستمرة بشأن إمكانية رحيله عن النادي الملكي خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام أندية كبرى، على رأسها الهلال السعودي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

الدوري السعودي لديه اهتمام ضخم بجلب فينيسيوس

ويعد الدوري السعودي للمحترفين أحد الوجهات المحتملة للنجم فينيسيوس، إذ سبق أن كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام نادي الأهلي السعودي بالحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى مسؤولو الدوري السعودي لاستقطاب النجم البرازيلي، ليكون أحد الوجوه البارزة لمشروع كأس العالم 2034، الذي ستستضيفه المملكة.

وكلاء فينيسيوس تحدثوا مع الهلال السعودي وباريس سان جيرمان

ووفقًا لما أشار إليه الصحفي التركي "أكرم كونور"، فإن وكلاء فينيسيوس جونيور أجروا محادثات مع ناديي الهلال وباريس سان جيرمان، لبحث إمكانية انتقال اللاعب إلى أحدهما.

وأوضح كونور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن مستقبل النجم البرازيلي قد يشهد تحولات كبيرة، خاصة إذا لم يقدم ريال مدريد عرضا لتجديد عقده يلبي تطلعاته المالية.

فينيسيوس يرفض عروض ريال مدريد للتجديد

رغم تمسك ريال مدريد ببقاء فينيسيوس، إلا أن اللاعب رفض العرض الأول المقدم من إدارة النادي لتجديد عقده، والذي ينتهي في عام 2027، حيث طالب وكلاؤه بزيادة راتبه؛ نظرًا لكونه أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليًا، ولا سيما بعد تتويجه بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لعام 2024.

ويبلغ راتب فينيسيوس جونيور الحالي مع ريال مدريد حوالي 15 مليون يورو سنويًا، كما يتضمن عقده شرطا جزائيا ضخمًا تصل قيمته إلى مليار يورو، وهو ما يجعل مسألة خروجه من النادي الملكي صعبة ما لم يتوصل اللاعب لاتفاق ودي مع الإدارة بشأن مستقبله.

ولا تزال المحادثات مستمرة بين اللاعب وإدارة ريال مدريد، حيث تم عقد اجتماع في يناير الماضي لمناقشة تجديد عقده، إلا أن المطالب المالية المرتفعة قد تعقد المفاوضات.

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