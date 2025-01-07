الثلاثاء 07 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

غدا قمة مصرية يونانية قبرصية بالقاهرة.. القادة يبحثون تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.. وانطلاق منتدى الأعمال الثلاثي لتفعيل شراكة الحكومات والقطاع الخاص

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان.فيتو

تستضيف القاهرة غدا الأربعاء، قمة مصرية يونانية قبرصية، تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

 

المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني القبرصي

كما يعقد على هامش القمة المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني القبرصي بمشاركة وزراء من الدول الثلاثة وممثلين عن شركات من الدول الثلاث.

 

قادة مصر واليونان وقبرص يبحثون تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات

ومن المقرر أن تبحث القمة أهمية تفعيل أطر التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث وتطوير مجالات جديدة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في الدول الثلاث من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

كما من المقرر أن تبحث القمة عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما يستضيف اتحاد الغرف المصرية منتدى الاعمال المصرى القبرصى اليوناني غدا الأربعاء 8 يناير وذلك في إطار القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية، وبحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية والهجرة، والاستثمار والتجارة الخارجية، البترول والثروة المعدنية من مصر، والطاقة والتجارة والصناعة والخارجية من قبرص واليونان، وأكثر من 70 شركة قبرصية ويونانية و200 شركة مصرية يستضيف اتحاد الغرف المصرية منتدى الأعمال المصرى القبرصى اليوناني والمقام يوم الأربعاء 8 يناير في اطار القمة الثلاثية وذلك بالتعاون اتحاد الغرف القبرصى واتحاد غرف التجارة والصناعة اليونانية واتحاد غرف البحر الأبيض والغرفة العربية اليونانية واتحاد الغرف المصرية الأوروبية بدعم من وزارة الخارجية وسفارات مصر في قبرص واليونان.

 

قطاعات الطاقة والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة والثروة السمكية

صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية مشيرا الى أن المنتدى سيشرف بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية والهجرة، والاستثمار والتجارة الخارجية، البترول والثروة المعدنية من مصر، والطاقة والتجارة والصناعة والخارجية من قبرص واليونان حيث سيتم التباحث في سبل تنمية التعاون الثنائى والثلاثى بين أكثر من 70 شركة قبرصية ويونانية و200 شركة من نظرائهم المصريين في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة والثروة السمكية، والنقل واللوجستيات، والخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأوروبية أن الحدث سيبدأ بلقاءات ثنائية محددة مسبقا بين الشركات القبرصية واليونانية للتباحث في مختلف أنواع الشراكات سواء على المستوى الثنائى أو المستهدفة مناطق التجارة الحرة التي توفرها مصر في افريقيا والوطن العربى والأمريكتين، وسيلي ذلك المنتدى الذي سيبدأ بجلسة حوارية مع الوزراء للتباحث في الدعم المقدم من الحكومات وشراكة الحكومات والقطاع الخاص وفرص التعاون في القطاعات المختلفة، وسيليه عرض لآليات التمويل والضمانات المقدمة من الاتحاد الأوروبي والبنوك والصناديق الإنمائية الأوروبية والعربية والمتعددة الأطراف، ثم مائدة مستديرة محدودة بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والطاقة لقطاع الكهرباء والبترول لمناقشة مشاريع الربط بين الجانبين وفرص التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية المختلفة، وذلك بالتوازى مع استمرار اللقاءات الثنائية بين الشركات من الجانبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس

مواد متعلقة

رئيسا قبرص ووزراء اليونان يزوران القاهرة غدا

قمة مصرية يونانية قبرصية بالقاهرة غدا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

ينطلق غدا في القاهرة، تفاصيل منتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني

قمة مصرية قبرصية يونانية بالقاهرة خلال ساعات

السيسي: ايدي مش متعاصة بدم حد ولا أخدت أموال الناس ولا أنا إنسان مش كويس

السيسي يطالب المصريين بالأخذ بكل الأسباب لحماية بلدهم

السيسي للمصريين: مصر دولة كبيرة أوي، وأتعامل مع الأمور بنزاهة وأمانة

السيسي: بشوف إن كل ردود أفعال وقلق المصريين مبررة ومشروعة
ads

الأكثر قراءة

مصدر أمني: إيقاف فردى شرطة عن العمل واحالة ضابطين للتحقيق بالقاهرة

القبض علي بلوجر بتهمة بث فيديو تسول واستغلال مريضة بـ15 مايو

بعد زيادته 800 مليار جنيه، خبير اقتصادي: هذا الأمر يحل أزمة الدين العام

كرتونة البلدي تتراجع 10 جنيهات، أسعار البيض اليوم في الأسواق

خبير اقتصادي: الدولار يصل إلى 61.5 جنيها بنهاية 2025 (فيديو)

وكالة الأنباء اللبنانية: قرار بترحيل عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات

هل يقصد الزمالك؟ إمام عاشور يكشف سر احتفال البلونة

محمد الإتربي: شهادات الادخار ذات الـ27% مستمرة دون تغيير

منوعات

المزيد

دراسة تكشف زيادة تعرض القطط والكلاب الأليفة لـ الكوكايين

ميجان ماركل تتعرض لأزمة بسبب خطأ تقني على "الإنستجرام"، ما القصة؟

زوجان يقتلان لاجئة أوكرانية ووالدتها لسرقة طفلتها في ألمانيا

العواصف تتسبب في مصرع 5 أشخاص بالولايات المتحدة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 7- 1- 2025 بالأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 7-1-2025

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض اليوم وانخفاض أسعار البط بالأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن كأس آسيا بالسعودية 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم هدم المسجد وعلاقته بزيادة المشكلات والهموم

الإفتاء توضح الفرق بين لفظي الصوم والصيام

حكم خروج الزوجة من المنزل لقضاء احتياجات ضرورية دون إذن زوجها، الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية