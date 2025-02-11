باريس سان جيرمان يضرب بريست بثلاثية ويقترب من التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

دوري ابطال اوروبا، فاز باريس سان جيرمان، بثلاث اهداف دون رد، أمام بريست في إطار ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

وبهذه النتيجة اقترب باريس سان جيرمان من التأهل لدور ثمن النهائي لبطولة دوري ابطال اوروبا، على أن يتأهل رسميا في مباراة الإياب والمحدد لها يوم 19 فبراير الجاري.

وأحرز هدف باريس سان جيرمان فيتينيا في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.

وجاء الهدف الثاني لباريس سان جيرمان عن طريق عثمان ديمبيلي في الدقيقة 45

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 رائع!



عثمان ديمبلي يسجل هدف رائع بشكل فردي مذهل



باريس سان جيرمان 2-0 بريست

pic.twitter.com/jkp9ejHvRk — عمرو (@bt3) February 11, 2025

واضاف عثمان الهدف الثالث في الدقيقة 66.

عثمان ديمبلي غير طبيعي!



عثمان ديمبلي خيالي يا رفاق!



🇫🇷 باريس سان جيرمان 3-0 بريست 🇫🇷

pic.twitter.com/khB17hIbev — عمرو (@bt3) February 11, 2025

تشكيل باريس سان جيرمان

تشكيل فريق بريست

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وبريست



تُعد هذه المواجهة الأولى بين الفريقين في إطار دوري أبطال أوروبا، حيث لم يسبق لهما أن التقيا في هذه البطولة، مع ذلك، سبق وأن تواجه الفريقان في الدوري الفرنسي، وكانت باريس سان جيرمان، صاحب الغلبة.

وذكر الموقع الرسمى لنادى باريس سان جيرمان، أن الفريق لم يخسر في 30 مباراة رسمية 23 فوزًا و8 تعادلات أمام بريست منذ الهزيمة في 26 يناير 1985 بنتيجة (1-3).

ومنذ وصول المدرب الإسباني لويس إنريكي، خسر باريس مباراتين رسميتين فقط أمام الأندية الفرنسية، ضد نيس (2-3، 15 سبتمبر 2023) وأمام تولوز (1-3، 12 مايو 2024) من أصل 66 مباراة خاضها.



وتأهل نادى العاصمة الفرنسي للدور الفاصل بعدما احتل المركز الخامس عشر فى الترتيب النهائى، بينما جاء بريست فى المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة.

وفاز باريس سان جيرمان مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق مؤخرا فوزا عريضا على ضيفه فريق موناكو، بنتيجة 4 - 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الفرنسي.

وعزز باريس سان جيرمان صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 53 نقطة، بينما توقف رصيد موناكو عند 37 نقطة في المركز الثالث.

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