الثلاثاء 11 فبراير 2025
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محافظات

إزالة 41 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقنا

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص في محافظة قنا موجة مكثفة من حملات التصدي  للتعديات علي أراضي الدولة بمناطق متفرقة بنطاق المدينة.

حملة إزالات مكبرة بقنا

حيث قاد رئيس المركز حسين الزمقان، حملة إزالات مكبرة لإزالة التعديات من علي أراضي املاك الدولة بناحية خزام، رافقه خلالها عدد من القيادات الشرطية من مركز شرطة قوص، مدعومين بفرقة من قوات الامن المركزي من مديرية امن قنا.

فيما قاد فراج الوحش نائب رئيس المركز حملة أخري لإزالة التعديات غير قانونية علي أراضي أملاك الدولة بصحراء حجازة بناحية العليقات.

أشار " الزمقان " إلي أن جهود الحملات  نجحت في تنفيذ ٤١  قرارا إزالة لحالات مستهدفة واخري لحالات فوريه، من علي مساحة 19000م  تقريبًا، لافتًا إلى أن التعديات كانت عبارة عن عمل أسوار من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بارتفاعات مختلفة تمت إزالتها حتي مستوى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة وسط تأمين  امني مكثف من العناصر الأمنية بمركز شرطة قوص مدعومة بفرقة من قوات الامن المركزي من مديرية امن قنا.

مواصلة الجهود للتصدي بقنا

وأكد رئيس المركز  حسين الزمقان أن الوحدة المحلية عازمة بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية والجهات المختصة على مواصلة الجهود للتصدي لكافة أشكال التعديات وتنفيذ إزالات فورية لجميع الحالات التي يتم رصدها داخل نطاق  الوحدة، بالإضافة إلى ازالة اي تشوينات معدة للبناء المخالف وتحرير محاضر لأصحابها. 

وشدد علي رؤساء القري بعدم السماح بعودة تلك التعديات تحت أى ظرف والتعامل معها بكل حزم طبقا للقانون.

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قنا قوص مديرية أمن قنا مدينة قوص مركز شرطة قوص

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إزالة 41 حالة تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة في قنا
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