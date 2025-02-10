اتحاد الكرة يعين عصام سراج الدين رئيسًا للقطاع التجاري بالجبلاية

اتحاد الكرة ، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، تعيين الدكتور عصام سراج الدين رئيسًا للقطاع التجاري بالاتحاد.

وعقد أبو ريدة والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد جلسة اليوم مع سراج الدين، لمناقشة الأفكار وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

فيما قال هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة،أن أرسين فينجر رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي حضر إلى القاهرة لمتابعة مشروعات الاتحاد الدولي لتطوير كرة القدم الإفريقية لذلك نحن نسعى للاستفادة من كل مشروعات الفيفا للتطوير، ونستفيد من خبرة أرسين فينجر مسئول عن لجنة التطوير بالفيفا

من جانبه قال ارسين فينجر إن هناك برامج في الفيفا لتطوير كل أعضاء الأجهزة الفنية من مدربين ومحللي أداء لأن كل فريق العمل في الجهاز الفني للفريق هدفهم في النهاية تطوير قدرات اللاعبين ومساعدتهم على إخراج افضل ما لديهم وسننسق مع هاني أبو ريدة من أجل الاستفادة من كل هذه البرامج لتطوير الكرة المصرية

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